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ऊर्जा निगमों को मिलेगी कामचलाऊ प्रबंध निदेशकों से मुक्ति, सीएम धामी के अनुमोदन के साथ होगी नियुक्ति

देहरादून: उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों को लंबे समय से चली आ रही कामचलाऊ प्रबंध निदेशक व्यवस्था से जल्द राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) में स्थायी प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लगभग अंतिम चरण में पहुंचा दिया है. शासन स्तर पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब फाइलें मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी जा रही हैं, जिसके बाद इन महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा. ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है और अब जल्द इस पर आगे की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा.

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े इन तीनों निगमों में लंबे समय से प्रबंध निदेशक और निदेशक स्तर के पदों पर अस्थायी व्यवस्थाओं के जरिए कामकाज चलाया जा रहा था. ऐसे में लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर राज्य सरकार इन अहम पदों पर स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति कब करेगी. अब शासन द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन निगमों को पूर्णकालिक नेतृत्व मिल जाएगा.शासन ने तय कार्यक्रम के अनुसार प्रबंध निदेशक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए. सचिवालय में आयोजित इस प्रक्रिया के दौरान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की. चयन समिति ने उम्मीदवारों की प्रशासनिक क्षमता, तकनीकी अनुभव, प्रबंधन कौशल और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अनुभव के आधार पर उनका मूल्यांकन किया.

राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में प्रबंध निदेशक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. इन पदों के लिए कुल 18 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. प्रारंभिक जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान 16 उम्मीदवारों के आवेदन और दस्तावेज निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जिसके बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया. हालांकि निर्धारित तिथि पर केवल 14 अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे.चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण मुख्यमंत्री स्तर पर अनुमोदन का है. शासन के चयन समिति अपनी संस्तुतियां सरकार को सौंप चुकी है और अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद लिया जाएगा.