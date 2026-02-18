ETV Bharat / state

हरिद्वार में छापा मारने गई ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम पर हमला, बिजली चोरी रोकने के दौरान हुई घटना

हरिद्वार: जिले के पथरी क्षेत्र के बहादुरपुर जट गांव में बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस टीम के साथ कुछ ग्रामीणों ने अभद्रता कर डाली. आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने टीम पर हमला भी किया. घटना बुधवार सुबह की की बताई जा रही है, जहां छापेमारी की कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का सामना करना पड़ा. हालांकि टीम के साथ पुलिस और पीएसी के जवान भी शामिल थे, जिन्होंने मौके पर हालात को काबू किया. फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

हरिद्वार के गांव में बिजली चोरी रोकने गई टीम के साथ मारपीट: जानकारी के अनुसार ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम को बहादराबाद ब्लॉक में बिजली चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. बहादरपुर गांव में भी बिजली चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत का संज्ञान लेकर बुधवार सुबह करीब सात बजे विजिलेंस की टीम गांव में बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंची थी. टीम ने गांव में बिजली के खंभों पर अवैध तारों को हटाना और जब्त करना शुरू कर दिया.

ग्रामीणों ने मारपीट के आरोपी को छुड़ाया: इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने छापेमारी की कार्रवाई का विरोध कर दिया और उन्होंने टीम का घेराव कर दिया. इसी बीच एक दबंग ग्रामीण ने टीम पर हमला कर दिया. इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान टीम के साथ अभद्रता करने वाले आरोपी की पहचान की गई. तभी टीम के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया. लेकिन मौके पर मौजूद अन्य कई लोगों ने आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया.