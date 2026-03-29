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बिजली का बिल ना भरने पर काटा महिला जिला अस्पताल का कनेक्शन, निगम की 100 स्ट्रीट लाइटें भी बंद

बिजली का बिल जमा ना करने पर ऊर्जा निगम सख्त कार्रवाई कर रहा है. लोगों से समय से बिल जमा करने की अपील की.

Haridwar electricity bill
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 8:45 AM IST

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हरिद्वार: जिले में ऊर्जा निगम की टीम द्वारा बिजली बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काट रही है. ऊर्जा निगम की टीम ने शनिवार को बकाया बिल नहीं भरने पर हरिद्वार के जिला महिला अस्पताल का कनेक्शन काट दिया. महिला अस्पताल पर 37 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया चला आ रहा है. कई सालों से बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई.

इसके अलावा, ज्वालापुर क्षेत्र में भी ऊर्जा निगम की टीम ने निरीक्षण किया. ज्वालापुर क्षेत्र में 100 स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटे गए जबकि 110 बकायेदारों द्वारा बिल जमा न करने पर उनके भी कनेक्शन काटे गए. साथ ही विभागीय टीम ने कुल 14.5 लाख रुपये की बकाया राशि भी वसूली. इससे पहले, नगर निगम कार्यालय का कनेक्शन काटा गया था.

अधीक्षण अभियंता प्रदीप चौधरी के निर्देश पर अधिशासी अभियंता दीपक सैनी और रवि कुमार ने हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है. हरिद्वार उपकेंद्र क्षेत्र में जिला महिला अस्पताल पर 37 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया चला आ रहा था. जबकि नगर निगम पर भी 23 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है. इसलिए नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन भी काटा गया है.

सरकारी विभाग बकाया भुगतान को तैयार नहीं: मुख्य अभियंता शेखर त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि शासन के सख्त निर्देशों के तहत वसूली की कार्रवाई की जा रही है. सरकारी विभागों के पास फंड उपलब्ध होने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. रुड़की नगर निगम ने बकाया राशि जमा कर दी है, लेकिन हरिद्वार नगर निगम जब तक बकाया राशि का निपटारा नहीं होगा, कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा.

महिला अस्पताल में जेनरटार से विद्युत आपूर्ति जारी: हालांकि, महिला अस्पताल में बिजली कटने के बाद अस्पताल के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा. बिजली का कनेक्शन कटने के बाद जेनरेटर से आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की गई. बता दें कि बिजली का बकाया बिल जमा न करने पर बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. जिस कारण लोगों के घरों और तमाम विभागों में विद्युत आपूर्ति ठप हो रही है.

पढ़ें: रामनगर में 150 से ज्यादा परिवारों का काटा विद्युत कनेक्शन, लोगों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध

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