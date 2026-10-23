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हरिद्वार में विजिलेंस की छापेमारी, 3 गांवों के 18 घरों में पकड़ी बिजली चोरी, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार में ऊर्जा निगम और विजिलेंस टीम की छापेमारी ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: जगजीतपुर क्षेत्र के तीन गांवों में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम और विजिलेंस देहरादून की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. चलाए गए अभियान में टीम ने 18 घरों में बिजली चोरी पकड़ी. इन घरों में विद्युत लाइन पर कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया. टीम ने बिजली चोरी के सभी 18 मामलों में संबंधित थाने में मुकदमे दर्ज कराए हैं. इसके अलावा बकाया बिल जमा नहीं करने वाले 10 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए. अभियान के दौरान ऊर्जा निगम की टीम ने पांच लाख रुपये के बकाया राजस्व की वसूली भी की.

ऊर्जा निगम की ओर से बिजली चोरी रोकने और बकाया राजस्व की वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्य अभियंता मोहित जोशी के निर्देश पर एसडीओ अमित तोमर के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जगजीतपुर उपखंड के अंतर्गत आने वाले गांव गाड़ोवाली, बहादरपुर जट्ट और इक्कड़ गांव में छापेमारी की. टीम ने गांवों में पहुंचकर घरों की जांच की और बिजली कनेक्शनों की स्थिति देखी.