गोरखपुर में शत्रु संपत्ति; कागजों में हेरफेर कर की रजिस्ट्री, मां-बेटे के खिलाफ FIR, होटल और अस्पताल भी चल रहे
प्रशासन शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर नया प्लान तैयार कर रहा है. कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 7:04 PM IST
गोरखपुर : शत्रु संपत्तियों के कागज में हेरफेर कर जमीन दूसरों के नाम रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है. यही नहीं शत्रु संपत्ति पर होटल और अस्पताल तक खड़े हो गए हैं. वित्त एवं राजस्व विभाग इसकी निगरानी करता है, लेकिन वह भी इसमें चूक गया. मामला सामने आने पर प्रशासन कब्जा हटाने की तैयारी में है. साथ ही शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा का भी नया प्लान तैयार किया जा रहा है.
शिकायत और सूचनाओं के आधार पर राजस्व विभाग के इंस्पेक्टर मौके पर जाकर ऐसी जमीनों की पहचानकर वहां बोर्ड लगाने का भी कार्य कर रहे हैं. इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश ने बताया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिले में शत्रु संपत्तियों पर हुए कब्जदारों को बेदखल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. जल्द ही कब्जेदारों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी होगा.
शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा : शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जिन शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा है, उनमें बेदखली की कार्रवाई की जाएगी. दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि मोहद्दीपुर स्थित एक होटल और अस्पताल, कोतवाली क्षेत्र का भवन भी शत्रु संपत्ति के दायरे में है. शहर के घासी कटरा में एक बेस कीमती जमीन भी शत्रु संपत्ति में दर्ज है. शत्रु संपत्ति को बेचने का मामला भी प्रकाश में आया है. पीड़ित की शिकायत पर गुलरिहा थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना हो रही है.
गोरखपुर में हैं 45 शत्रु संपत्तियां : मोहद्दीपुर में बने एक होटल की 68 डिसमिल जमीन में एक चौथा हिस्सा शत्रु संपत्ति है. यह दो भाइयों और एक बहन की जमीन थी. बहन पाकिस्तान चली गई. बहन के हिस्से को शत्रु संपत्ति में दर्ज किया गया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के बगल में एक समाजवादी पार्टी के नेता का बैठका भी शत्रु संपत्ति में दर्ज है. छोटी-बड़ी करीब 45 संपत्तियां जिले में शत्रु संपत्ति की चिन्हित की गई हैं. इनमें से करीब 20 संपत्ति खाली हैं, उस पर कोई कब्जा नहीं है.
लोगों ने बनवाए मकान : घासी कटरा में 45 डिसमिल जमीन शत्रु संपत्ति है, जो चाहरदिवारी में है. जबकि कुछ लोगों ने छोटे-छोटे मकान भी यहां बनाए हैं. इसी प्रकार जंगल कौड़िया क्षेत्र के तुर्कवलिया में दो एकड़ जमीन भी शत्रु संपत्ति है. सदर तहसील क्षेत्र का कर्महा गांव में करीब 11 एकड़ शत्रु संपत्ति की जमीन दर्ज है. कुल संपत्ति की बात करें तो यह करीब 21 एकड़ की है.
वर्ष 2022 में राजस्व परिषद के निर्देश पर इन संपत्तियों पर बसें लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब नए सिरे से इन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कर लेने और पक्के निर्माण वाली संपत्तियों में शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने की व्यवस्था तय की जा रही है.
शत्रु संपत्ति बेच कर 28 लाख ठगे : इंद्रप्रस्थपुरम जंगल शालिकराम निवासी शकुंतला सिंह के साथ शत्रु संपत्ति की जमीन को बेचकर 28 लाख की ठगी की गई. पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जनवरी 2025 में ग्राम सभा कर्महा बुजुर्ग में करीब 8 डिसमिल जमीन श्यामा देवी और सोनू यादव से उन्होंने खरीदी थी. जमीन का सौदा 38 लाख में हुआ था. 28 लाख देकर रजिस्ट्री कराई.
बैनामा कराने के बाद जब वह भूमि पर कब्जा लेने गईं तो पता चला कि उक्त भूमि शत्रु संपत्ति की है. जमीन पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय का बोर्ड लगा था, जिस पर साफ-साफ लिखा था कि यह संपत्ति शत्रु संपत्ति है. इसे देखकर उनके होश उड़ गए. इसके बाद वह इसकी शिकायत गुलरिया थाने पर दर्ज करने के लिए अपने पति सीताराम सिंह के साथ पहुंची. लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई. जब शिकायत उच्च अधिकारी तक पहुंची तो मामले की जांच कर FIR दर्ज कराई गई. पीड़ित सीताराम सिंह ने कहा कि पैसा वापस मिलना चाहिए और मां-बेटे को जेल भी होनी चाहिए. क्योंकि उन्होंने कागज में हेरफेर कर शत्रु संपत्ति को बेच दिया है.
क्षेत्राधिकार गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है और बैनामा करने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, FIR के बाद जांच नये सिरे से हो रही है.
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