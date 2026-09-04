ETV Bharat / state

गोरखपुर में शत्रु संपत्ति; कागजों में हेरफेर कर की रजिस्ट्री, मां-बेटे के खिलाफ FIR, होटल और अस्पताल भी चल रहे

जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति पर किया कब्जा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : शत्रु संपत्तियों के कागज में हेरफेर कर जमीन दूसरों के नाम रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है. यही नहीं शत्रु संपत्ति पर होटल और अस्पताल तक खड़े हो गए हैं. वित्त एवं राजस्व विभाग इसकी निगरानी करता है, लेकिन वह भी इसमें चूक गया. मामला सामने आने पर प्रशासन कब्जा हटाने की तैयारी में है. साथ ही शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा का भी नया प्लान तैयार किया जा रहा है. शिकायत और सूचनाओं के आधार पर राजस्व विभाग के इंस्पेक्टर मौके पर जाकर ऐसी जमीनों की पहचानकर वहां बोर्ड लगाने का भी कार्य कर रहे हैं. इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश ने बताया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिले में शत्रु संपत्तियों पर हुए कब्जदारों को बेदखल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. जल्द ही कब्जेदारों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी होगा. शत्रु संपत्ति बेचने पर मां-बेटे के खिलाफ FIR. (Video Credit; ETV Bharat) शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा : शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जिन शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा है, उनमें बेदखली की कार्रवाई की जाएगी. दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि मोहद्दीपुर स्थित एक होटल और अस्पताल, कोतवाली क्षेत्र का भवन भी शत्रु संपत्ति के दायरे में है. शहर के घासी कटरा में एक बेस कीमती जमीन भी शत्रु संपत्ति में दर्ज है. शत्रु संपत्ति को बेचने का मामला भी प्रकाश में आया है. पीड़ित की शिकायत पर गुलरिहा थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना हो रही है. गोरखपुर में हैं 45 शत्रु संपत्तियां : मोहद्दीपुर में बने एक होटल की 68 डिसमिल जमीन में एक चौथा हिस्सा शत्रु संपत्ति है. यह दो भाइयों और एक बहन की जमीन थी. बहन पाकिस्तान चली गई. बहन के हिस्से को शत्रु संपत्ति में दर्ज किया गया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के बगल में एक समाजवादी पार्टी के नेता का बैठका भी शत्रु संपत्ति में दर्ज है. छोटी-बड़ी करीब 45 संपत्तियां जिले में शत्रु संपत्ति की चिन्हित की गई हैं. इनमें से करीब 20 संपत्ति खाली हैं, उस पर कोई कब्जा नहीं है.