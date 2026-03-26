ETV Bharat / state

अंबिकापुर में महिला सम्मलेन की आड़ में नक्सलियों की बड़ी तैयारी को इंटेलिजेंस ने ऐसे किया असफल

इंटेलिजेंस के पूर्व डीएसपी ने बताया कि साल 2005 में बंगाल बिहार से आए नक्सल थिंकटैंक ने महिलाओं, श्रमिकों को निशाना बनाने की साजिश रची.

END OF NAXALISM
उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 5:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत काफी समय पहले ही हो चुका है. लेकिन एक समय ऐसा था, जब नक्सलियों को अपनी सत्ता के विस्तार के लिए आज का सरगुजा संभाग सबसे सही ठिकाना लगा.

अविभाजित सरगुजिहा, अब 6 जिलों का एक संभाग बन चुका है. सरगुजा से कई राज्यों की सीमा लगती है, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति दुर्गम है. इस वजह से नक्सलियों को सरगुजा सेफ जोन लगा. यहां नक्सली बड़ी सभाओं की तैयारी में थे, जिसमें नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले बुद्धिजीवी, नक्सली विचारधारा से जुड़े लोग और नक्सली थिंक टैंक एकजुट होकर आम लोगों पर अपना प्रभाव डालने की बड़ी तैयारी में थे, लेकिन इंटेलिजेंस ने नक्सलियों की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया.

उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत (ETV Bharat Chhattisgarh)

ETV भारत ने उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के उदय और अंत पर इंटेलिजेंस के पूर्व डीएसपी नरेंद्र वर्मा से बात की.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नक्सल रैली की थी तैयारी

नरेंद्र वर्मा पहले पुलिस विभाग में थे. बाद में साल 1991 से इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े और रिटायरमेंट तक इसी विभाग में रहे. सरगुजा में अपनी ड्यूटी के दौरान का किस्सा नरेंद्र वर्मा ने बताया. वे कहते हैं- "साल 2005 की बात है. 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. उस दौरान नक्सलियों का महिला विंग महिला मुक्ति मोर्चा के नाम से काम करता था. फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन नहीं होने के कारण नक्सली उनके माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाते थे. लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए या अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए महिला मुक्ति मोर्चा के नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. 8 मार्च 2005 को इस सभा की तैयारी चल रही थी. "

How Naxalism Came to an End in Surguja
सरगुजा में कैसे हुआ नक्सलवाद का अंत (ETV BHARAT)

पश्चिम बंगाल और बिहार से आये थे नक्सल थिंक टैंक

नरेंद्र वर्मा आगे बताते हैं- "महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बंगाल बिहार से नक्सली विचारधारा को सपोर्ट करने वाले, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और नक्सलियों के थिंक टैंक आए थे. उस समय हमारे आईजी एएन उपाध्याय थे, नक्सल विंग में जाने माने अधिकारियों में उनकी गिनती होती थी. आईजी सर ने हमें 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नक्सलियों के इस कार्यक्रम को रोकने का टास्क दिया था. क्योंकि शहर में ऐसा कार्यक्रम होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से नक्सलवाद को रोकने में बड़ी दिक्कतें आती. आईजी सर के निर्देशानुसार हमने काम शुरू किया. हमने देखा कि बड़े-बड़े साहित्यकार के रूप में यानी उनके थिंक टैंक एक आश्रम की धर्मशाला में रुके थे. वहीं वे अपना तानाबाना बुन रहे थे. पीजी कॉलेज में उनका कार्यक्रम था. पीजी कॉलेज में उनका बैनर भी लगा था."

धर्मशाला में झोलों से निकले नक्सल दस्तावेज, कार्यक्रम शुरू होने से पहले मिली बड़ी सफलता

नरेंद्र वर्मा आगे कहते हैं-"मैं और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर इसे ट्रेस किया. ट्रेस करते करते जब आश्रम की बात सामने आई तो फिर हम आश्रम पहुंचे. मेरे एक साथी पत्रकार भी थे. वो भी हमारे साथ आश्रम पहुंचे. आश्रम के कमरों में जाकर हमने उनके बैग और झोलों को चेक किया तो उसमें नक्सल डॉक्यूमेंट मिले, पत्रिकाएं मिली. कुछ अलग डॉक्यूमेंट भी मिले.उसे ले जाकर आईजी सर को दिखाया. जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई. कार्यक्रम शुरू होने को ही था कि हमें बड़ी सफलता मिली. ग्रुप में कुछ बड़े लोग जो लीडर्स के रूप में आए थे, उन्हें उठाया गया और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की गई."

प्रतापपुर में तेंदुपत्ता के संघ के नाम पर नक्सल रैली

नरेंद्र वर्मा ने नक्सलियों से जुड़ी एक और घटना के बारे में भी बताया. प्रतापपुर में भी तेंदू पत्ता मजूदर संघ के नाम से रैली निकाली गई. उसमें भी बिहार और बंगाल के कुछ लोग आए थे, वो लेनिन और मार्क्स की तस्वीरों और कुछ डॉक्यूमेंटस के साथ आए थे. एक छोटे से स्कूल के पीछे आंगन में अपना सामान रखकर रैली में शामिल होने चले गए. हम लोगों ने फिर वही काम किया. उनके झोलों को चेक किया. उनके डॉक्यूमेंट्स से क्लियर हो गया कि वे नक्सल मूवमेंट से संबंधित लोग हैं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई.

इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका लेकिन हिडेन

इंटेलिजेंस के पूर्व डीएसपी नरेंद्र वर्मा बताते हैं कि इंटेलिजेंस पर्दे के पीछे से बड़े बड़े काम करती है, जिसका फायदा शासन प्रशासन को होता है. इनका काम हिडन है. क्योंकि सामने आएंगे तो काम का महत्व घट जाएगा या वो काम नहीं कर पाएंगे. इंटेलिजेंस विंग के लोगों को अपने आप में कहीं भी किसी भी से कमतर आंका नहीं जा सकता. उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है. अधिकारी और इससे संबंधित लोग उन बातों को समझते हैं.

बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने में इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका

नरेंद्र वर्मा ने मांग की है कि शासन प्रशासन इंटेलिजेंस के महत्व को समझते हुए इससे जुड़े लोगों को सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद उनके योगदान को महत्व दें. नरेंद्र वर्मा ने कहा कि बस्तर का नक्सलवाद लगभग समापन की ओर है. उसमें कितना बड़ा रोल वहां के अधिकारियों का है, यह किसी से छुपा नहीं है. लेकिन उसके पीछे की जो कहानी छुपी हुई है, उसको भी महत्व मिलना ही चाहिए.

सरगुजा में नक्सलवाद का उदय और अंत

साल 1998 में अविभाजित सरगुजा में नक्सलवाद का उदय हुआ. इसी दौरान इंडियन पीपुल्स फ्रंट सक्रिय हुआ. इसी दौरान माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर भी सक्रिय हुआ. भीम कोड़ाकू, राहुल तिवारी, प्रसिद्द ठाकुर एमसीसी सदस्य थे. इन तीनों ने सरगुजा में एमसीसी की जड़ें जमाईं. इसी दौरान पीपुल्स वॉर ग्रुप ने भी अपनी जड़ें जमानी शुरू की. तीनों नक्सली संगठन सक्रिय होने के बाद साल 2002 से 2004 तक सरगुजा में नक्सलवाद चरम पर था. साल 2005 में इंडियन पीपुल्स सेंटर और एमसीसी का विलय हुआ, लेकिन दोनों की नीतियां कई मामलों में अलग थी. एमसीसी जन अदालत लगाकर लोगों को दोषी ठहरा कर हत्या करते थे जबकि पीपुल्स वॉर ग्रुप सीधे किसी की भी हत्या करता था. पीपुल्स वॉर ग्रुप में कमांडर ही सब कुछ होता था जबकि एमसीसी गांवों के प्रमुखों से पूछकर सजा देते थे. तत्कालीन IG एएन उपाध्याय और तत्कालीन एसपी SRP कल्लूरी को सरगुजा से नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय जाता है.

अबूझमाड़ में जहां कभी नक्सलियों की लगती थी सभाएं, वहां लग रहे सरकार की योजनाओं के शिविर, नेलांगुर में बदलाव की तस्वीर
नक्सली 'खौफ' से 'विकास' तक: रानीबोदली में बदली तस्वीर, अब शांति और प्रगति की नई पहचान
आखिरी नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर, बस्तर के लिए ऐतिहासिक पल, नक्सलवाद की डेडलाइन से 6 दिन पहले बड़ी कामयाबी

TAGGED:

उत्तर छत्तीसगढ़
NAXALISM IN NORTH CHHATTISGARH
सरगुजा
AMBIKAPUR
END OF NAXALISM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.