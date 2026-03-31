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छत्तीसगढ़ का बीजापुर कैसे बना नक्सलगढ़, दशकों से नक्सलवाद का दंश और अब बदलाव की कहानी

छत्तीसगढ़, सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त हो गया है. लेकिन ये सफर आसान नहीं था. बीजापुर में 1972 से शुरू हुआ नक्सलवाद जानिए कैसे खत्म हुआ.

END OF NAXALISM IN CHHATTISGARH
नक्सलवाद का अंत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 1:07 PM IST

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बीजापुर: छत्तीसगढ़ दशकों से नक्सलवाद का दंश झेलता रहा. 31 मार्च की नक्सलवाद खत्म होने की डेडलाइन से एक दिन पहले 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है. बस्तर का बीजापुर जिला नक्सलवाद से कैसे प्रभावित रहा और कैसे नक्सलियों से मुक्ति मिली आइए जानते हैं.

बीजापुर में नक्सलवाद का उदय

नक्सल जानकार डॉ. सतीश जैन ने बताया कि बीजापुर जिले में नक्सल गतिविधियों का इतिहास अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ही जुड़ा हुआ था. आंध्रप्रदेश से लगे घने जंगलों और सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण नक्सली संगठनों ने यहां धीरे-धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू की. शुरुआती दौर में नक्सली संगठन आंध्रप्रदेश की ओर से प्रवेश कर भोपालपटनम ब्लॉक के मद्देड़ इलाके में सक्रिय होने लगे थे.

बीजापुर में नक्सलवाद का उदय और अंत (ETV Bharat Chhattisgarh)

1972 से बीजापुर में शुरू हुई नक्सली एक्टिविटी

सतीश जैन ने आगे बताया "साल 1972 में थाना भोपालपटनम क्षेत्र में नक्सल गतिविधि हुई. 7 फरवरी 1972 को ग्राम पोगल में एक माओवादी सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 18 नवंबर 1974 को थाना उसूर क्षेत्र के ग्राम पोलमपल्ली में अज्ञात माओवादियों द्वारा एक ग्रामीण के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया. यह घटनाएं इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों की शुरुआती झलक मानी जाती हैं."

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बीजापुर में कैसे पहुंचा नक्सलवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

1980 से 1990 के बीच नक्सलियों का प्रभाव बढ़ा

इसके बाद नक्सलियों ने महाराष्ट्र-तेलंगाना की सीमा से लगे इलाकों का फायदा उठाते हुए बीजापुर के जंगलों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी. साल 1980 से 1990 के बीच नक्सली संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने, संगठन विस्तार करने और स्थानीय लोगों के बीच पकड़ बनाने की कोशिशों में जुट गए.

उस समय बीजापुर, अविभाजित बस्तर जिले का हिस्सा था और नक्सली संगठन पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) आंध्रप्रदेश से बस्तर के जंगलों में प्रवेश कर रहा था. 25 मई 1983 को थाना बीजापुर क्षेत्र के ग्राम बेलकनगुड़ा में शासकीय सोसायटी में एकत्रित तेंदूपत्ता में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसे उस दौर की प्रमुख घटनाओं में माना जाता है.

तेंदूपत्ता आगजनी से शुरू हुई घटना पुलिस जवानों की हत्या में बदली

1990 के दशक में नक्सलियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ीं. माओवादियों ने पुलिस और मुखबिरों को निशाना बनाना शुरू किया. विशेष रूप से भैरमगढ़ क्षेत्र में 1992-93 में नक्सलियों द्वारा पुलिस और ग्रामीणों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आईं, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया.

नक्सलियों के खिलाफ 2005 में सलवा जुड़ूम अभियान

जब नक्सलियों की दहशत ज्यादा बढ़ने लगी तो स्थानीय लोगों में भी आक्रोश बढ़ने लगा. नक्सलियों के खिलाफ बड़े जनआंदोलन की शुरुआत साल 2005 में सलवा जुड़ुम अभियान से हुई. नक्सलियों के अत्याचार से परेशान ग्रामीणों ने स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया. इस अभियान का नेतृत्व महेंद्र कर्मा ने किया, जबकि बीजापुर जिले में बुधराम राणा जैसे स्थानीय नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई. इसका बिगुल कुटरू-अंबेली क्षेत्र से बजा था. गोंडी भाषा में ''सलवा जुडुम'' का अर्थ शांति अभियान या शुद्धि अभियान माना जाता है.

यह आंदोलन धीरे-धीरे बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के कई गांवों तक फैल गया और हजारों ग्रामीण इसमें शामिल हुए. हालांकि बाद में इस अभियान को लेकर विवाद भी हुए और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे बंद कर दिया गया.

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छत्तीसगढ़ में बढ़ी नक्सली घटनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)
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बीजापुर की बड़ी नक्सली घटनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

समय के साथ नक्सली हिंसा ने कई बड़ी घटनाओं का रूप लिया. 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला जंगल में हुआ हमला, देश की सबसे बड़ी नक्सली घटनाओं में गिना जाता है. इस हमले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए.

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बीजाुपर के बड़े नक्सल एनकाउंटर (ETV Bharat Chhattisgarh)

झीरम में नक्सलियों ने कांग्रेस के नेताओं को बनाया निशाना

25 मई 2013 को झीरम घाटी (दरभा घाटी) हमला हुआ, जिसमें कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को निशाना बनाया गया. इस हमले में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मारे गए, जिनमें विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और नंदकुमार पटेल प्रमुख थे.

हाल के वर्षों में भी कई बड़ी मुठभेड़ें हुईं. 3 अप्रैल 2021 को तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकुलगुड़ा-जोनागुड़ा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए.

साल 2010 से 2024 के बीच बीजापुर के गंगालूर, तर्रेम, उसूर, मिरतुर और पामेड़ क्षेत्रों में कई बार आईईडी ब्लास्ट, सड़क निर्माण में बाधा, पुलिस और डीआरजी जवानों पर हमले के साथ ही जनप्रतिनिधियों को धमकी और हत्या जैसी घटनाएं सामने आती रहीं.

बीजापुर जिले के भैरमगढ़, उसूर, गंगालूर, तर्रेम, मिरतुर, पामेड़ और भोपालपटनम ब्लॉक लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे. इनमें मद्देड़, तारलागुड़ा, संड्रा, बंदेपारा, बसागुड़ा, कर्रेगुट्टा, पुजारी कांकेर और इलमिड़ी जैसे इलाके विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते रहे हैं.

विधानसभा चुनाव 2023 के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी

इसके बाद भी नक्सली लंबे समय तक सड़क निर्माण, मोबाइल टावर, बिजली लाइन और स्कूल निर्माण का विरोध करते रहे. लेकिन साल 2023 से सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया.

कई बड़े नक्सली ढेर, कई नक्सलियों का सरेंडर

सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कई बड़े नक्सली मारे गए और कई गिरफ्तार किए गए. साथ ही सरकार की पुनर्वास योजना के तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया.

बीजापुर नक्सलवाद से काफी प्रभावित रहा, यहां नक्सल संगठन में भर्ती भी ज्यादा होती थी. उसे ध्वस्त करते हुए दो साल में 36 नए कैंप खोले गए. साथ ही फ्रंटल, मिलिशिया को भी ध्वस्त कर दिया. लगभग इनकी संख्या शून्य हो गई. लगातार नक्सल ऑपरेशन से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है- डॉ जीतेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर

नक्सलवाद के अंधेरे से विकास के उजियारे की ओर

इन अभियानों के बाद बीजापुर जिले के कई अंदरूनी इलाकों में अब धीरे-धीरे विकास की रोशनी पहुंचने लगी है. पहले जहां सड़क, बिजली और शिक्षा जैसी सुविधाएं नहीं थीं, वहीं अब अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बिजली विस्तार और स्कूलों का संचालन शुरू हो रहा है.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दूरस्थ गांवों के लोगों के चेहरों पर अब खुशियां चहक रहीं हैं. ग्रामीण कहते हैं, पहले तो पैदल जाना दूभर था, अब बस चल रही है. पहले नक्सली घूमते थे, अब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं.

सरकार अच्छा काम कर रही है. नक्सली सभी भाग गए है- बुजुर्ग

पहले रात में नक्सली घूमते थे. रोड आया कैंप आया, इसलिए हम अच्छे से रह रहे हैं- ग्रामीण युवक

बदल रहा बीजापुर

छत्तीसगढ़ का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बीजापुर, लंबे समय तक नक्सलवाद और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विकास से पिछड़ा रहा, लेकिन अब तेजी से बदल रहा है. घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और नदी-नालों से घिरे इस जिले में पहले जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, वहीं अब नक्सल गतिविधियों में कमी आने के साथ विकास कार्यों को नई गति मिली है.

अभी गांव में खुशहाली थी. गांव में जो समस्याएं है उसका निराकरण हो रहा है. पहले जो समस्या थी अब खत्म हो रही है. गांव में शांति है, विकास का दौर चल रहा है- ग्रामीण महिला

पहले हमारे इलाके में मंत्री आए फिर अधिकारी पहुंचे. पहले लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं थी. अब सब मिल रहा है. कैंप खुलने से डर नहीं लग रहा है. अब कहीं भी आना जाना कर रहे हैं- ग्रामीण

दूरस्थ और पहुंचविहीन गांवों तक पहुंचा प्रशासन

बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा कहते हैं "नक्सलवाद जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वहां हमारी पहुंच बढ़ रही है."

सड़क और पुल पुलिया

कलेक्टर कहते हैं- "पहले पामेड़ जाने के लिए तेलंगाना से घूमकर ढाई सौ किलोमीटर होकर सात घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी. अभी वहां बीआरओ रोड बना रहा है जिससे जिला मुख्यालय से 3 घंटे के अंदर पामेड़ पहुंच रहे हैं."

इंद्रावती नदी में फुंडरी में पुल बना है. जिससे इंद्रावती के उत्तर दिशा अबूझमाड़ में कनेक्टिविटी बनी है, इससे गांवों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रहे हैं.

गांवों में बिजली और मोबाइल टावर

बीजापुर के बहुत से गांवों में पहली बार बिजली पहुंची है. मोबाइल टावर लग रहे हैं. शासकीय सेवा पहुंचा पा रही है.

260 बंद स्कूल फिर से खुले

पिछले 15 से 20 साल में सलवा जुड़ूम के बाद जो स्कूल बंद हो गए थे उनमें से पिछले चार से पांच साल में 260 स्कूलों को पुनर्संचालित किया जा रहा है. जिसमें 7 से 8 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं. गांव में शिक्षा की लौ जल रही है.

नक्सलगढ़ में एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी

बीजापुर में एजुकेशन सिटी है. कई आवासीय परिसर एक साथ है. जहां स्पोर्ट्स एकेडमी भी चलती है. प्रोफेशनल कोच के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे जिले के बच्चे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

बीजापुर में सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है, जहां एआई और वीआर सेट्स के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं. एस्ट्रॉनॉमी लैब बने हैं, बच्चे टेलीस्कोप का यूज करना सीख रहे हैं.

प्रायमरी स्कूल में गोंडी में के जरिए बच्चों की बुनयादी शिक्षा अपने मातृभाषा में हो पा रही है.

पर्यटन विकास के साथ रोजगार के बढ़े अवसर

बीजापुर का नंबी जलप्रपात इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा जल प्रपात है. पिछले साल कई पर्यटक यहां आए थे. उसूर ब्लॉक में वॉटरफॉल सर्किट बनाया गया है. लोकल समितियों को ट्रेन कर आजीविका का स्त्रोत बनाया है.

इंद्रावती नदी के किनारे मट्टी मरका, भद्रकाली तारलागुड़ा नेलसनार पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. स्थानीय लोगों को आजीविका भी मिल रही है.

बीजापुर में गारमेंट फैक्ट्री है. उस गारमेंट फैक्ट्री में ढाई सौ से 3 सौ महिलाएं काम करती है. एक्सपोर्ट ओरियंटेड यूनिट है. यहां जो भी सिलाई की जाती है, उसकी विदेशों में बिक्री होती है जिससे महिलाओं को प्रति महीना 8 से 10 हजार की आमदनी हो रही है.

सिविक एक्शन से बढ़ा भरोसा

सुरक्षा बल केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए ग्रामीणों का विश्वास भी जीत रहे हैं. मेडिकल कैंप, राशन वितरण और अन्य जनहित कार्यों से नक्सलियों का जनाधार कमजोर हुआ है.

पुलिस अधीक्षक डॉ जीतेन्द्र यादव का कहना है कि यदि इसी तरह दबाव बना रहा, तो जल्द बीजापुर से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया संभव है. शांति और सुरक्षा के इस माहौल में विकास कार्यों के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे जिले के दूरदराज गांव भी मुख्यधारा से जुड़ेंगे और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा.

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