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नक्सलवाद की समाप्ति से युवाओं में जोश, पुलिस फोर्स में भर्ती की तैयारी, मिशन रक्षक से मिल रही ट्रेनिंग

कांकेर में मिशन रक्षक और ट्रेनिंग ( ETV BHARAT )

कांकेर: दशकों तक नक्सलवाद के साये में रहे उत्तर बस्तर कांकेर के इलाकों में अब बदलाव की तस्वीर दिखाई देने लगी है. कभी नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहे क्षेत्रों के युवा अब अपने भविष्य के निर्माण में जुट गए हैं. कांकेर के युवा हिंसा के रास्ते से दूर अपने भविष्य को नई दिशा देने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती की तैयारी में जुटे हैं. कांकेर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे मिशन रक्षक अभियान के तहत युवाओं को फिजिकल और लिखित एग्जाम की ट्रेनिंग दी जा रही है.