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45 किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी खत्म,अबूझमाड़ के इस गांव में पहली बार बंटा राशन

नारायणपुर जिले के दूरस्थ अबूझमाड़ क्षेत्र के हितुल गांव में पहली बार प्रशासन की पहल से राशन गांव तक पहुंचा है.

Distribution of Rations in Hitul
हितुल में राशन का बंटवारा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 7:11 PM IST

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नारायणपुर: अबूझमाड़ के हितुल गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. आज पहली बार उनके गांव में राशन बंट रहा है. यह ओरछा ब्लॉक की थुलथुली ग्राम पंचायत का आश्रित गांव है, जहां नारायणपुर जिला प्रशासन की विशेष पहल के तहत पहली बार वाहन के जरिए राशन पहुंचाया गया.

चावल उत्सव

हितुल गांव में विशेष अभियान चलाकर ''चावल उत्सव'' का आयोजन किया गया. ग्रामीणों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उनके अपने गांव में ही राशन उपलब्ध कराया गया.

अबूझमाड़ के हितुल में पहली बार बंटा राशन (ETV BHARAT)

पहले हितुल गांव के लोगों को राशन लेने के लिए करीब 45 किलोमीटर दूर ओरछा तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी. यह लंबी और कठिन यात्रा विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए कष्टदायक थी. कई बार खराब मौसम और दुर्गम रास्तों के कारण लोगों को समय पर राशन भी नहीं मिल पाता था.

ग्रामीणों ने जताया आभार

इस पहल के बाद गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति आभार जताया है. गांव वालों का कहना है कि अब उन्हें न केवल लंबी दूरी तय करने की परेशानी से मुक्ति मिली है, बल्कि उनके समय, श्रम और खर्च की भी बचत हो रही है.

जिला खाद्य अधिकारी अलाउद्दीन खान ने बताया कि खाद्यान्न सामग्री को ट्रैक्टरों के जरिए दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है. इस नई व्यवस्था के तहत अब गांव में ही नियमित रूप से राशन दिया जाएगा, जिससे हितुल के 271 राशन कार्डधारियों को सीधा लाभ मिलेगा.

अबूझमाड़ के हितुल गांव में शुरू हुई यह पहल प्रशासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है. 45 किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी खत्म होने के साथ ही ग्रामीणों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है.

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अबूझमाड़ में चावल उत्सव
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