दिल्ली में मुकदमों की राजनीति का अंत, भाजपा सरकार ने वापस लिए 'AAP' शासन के सभी केस

नई दिल्ली : दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे में बड़े बदलावों का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और नौकरशाहों के खिलाफ दायर किए गए सभी मुकदमों को वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन कानूनी लड़ाइयों को ‘राजनीति से प्रेरित’ और ‘संसाधनों की बर्बादी’ करार दिया है.

प्रशासनिक गतिरोध खत्म करने की पहल

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछली सरकार द्वारा दायर किए गए ये मामले न केवल राजनीतिक द्वेष से प्रेरित थे, बल्कि इनसे प्रशासनिक कामकाज में भी भारी बाधा उत्पन्न हो रही थी. मंत्री कपिल मिश्रा के नेतृत्व में कानून विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि इस तरह की मुकदमेबाजी से नौकरशाही के भीतर ‘कठिनाई’ और ‘प्रशासनिक गतिरोध’ पैदा होता है, जिसका सीधा असर दिल्ली की नीति निर्माण और विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा था.सरकार का मानना है कि इन मुकदमों के कारण अधिकारियों में भय का माहौल था और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में हिचकिचा रहे थे. अब इन मामलों को वापस लेकर सरकार प्रशासन और उपराज्यपाल के बीच एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाना चाहती है.

दशक से चली आ रही 'जंग' पर लगा विराम (ETV Bharat)

अदालतों में जल्दी सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया

भाजपा सरकार के गठन के तुरंत बाद पिछले साल ही इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई थी. चूंकि ये मामले सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों के समक्ष लंबित थे, इसलिए सरकार ने सभी संबंधित अदालतों में शीघ्र सुनवाई के आवेदन दायर किए थे. हाल ही में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है, जिसमें उपराज्यपाल द्वारा किसानों के आंदोलन और दंगा मामलों में अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. इसी तरह, पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने भी एलजी के खिलाफ दायर सात मामलों को वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी.