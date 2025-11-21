हिडमा के खात्मे के साथ ही बीजापुर के अत्यंत दुर्गम ग्राम गमपुर पहुंची जनपद पंचायत की टीम
गमपुर गांव में पहली बार किसी विकासखंड स्तरीय अधिकारी के पहुंचने का इतिहास 18 नवंबर को बना. इसी दिन हिडमा का एनकाउंटर हुआ था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 9:03 AM IST
बीजापुर: दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की सीमाओं के बीच बसे अत्यंत दुर्गम ग्राम गमपुर में पहली बार प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. जंगलों, नदी-नालों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए जनपद पंचायत बीजापुर के सीईओ पीआर साहू के नेतृत्व में जनपद टीम गांव पहुंची.
गमपुर गांव ऐसे पहुंची प्रशासन की टीम: टीम पहले बीजापुर से दंतेवाड़ा बचेली होते हुए किरंदुल पहुंची. इसके बाद 24 किलोमीटर मोटरसाइकिल यात्रा, मलगेर नदी पार, 3 किलोमीटर कठिन पैदल चढ़ाई और छह छोटे-छोटे नालों को पार करके टीम ग्राम गमपुर पहुंची. पूरा रास्ता जोखिमपूर्ण था लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों तक शासन की सेवाएं पहुंचाना ही इस यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा रही.
दूरस्थ गांवों के लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ: ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर कई महत्वपूर्ण सेवाएं सीधे गांव में उपलब्ध कराईं गई. गांव पहुंचते ही जनपद टीम ने ग्रामीणों को मनरेगा, आवास, पेयजल, पेंशन, उज्ज्वला, महतारी वंदन और अन्य प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी. मौके पर ही 60 परिवारों को मनरेगा, जॉब कार्ड और 68 ग्रामीणों को मतदाता परिचय पत्र दिया गया.
टीम में कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र गवेल, एडीईओ मेघराज वट्टी, तकनीकी सहायक तोरण उर्वशा, सेल्समैन हरीश उर्वशा, सरपंच वामन कड़ती, सचिव बिल्लाराम और जनपद कर्मचारी प्रेम यादव शामिल रहे. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से वर्षों तक संवेदनशील रहे गमपुर, कुंएम और अन्ड्री गांवों को सुकमा जिले के गौटपल्ली में सुरक्षा कैंप स्थापित होने के बाद नेल्लानार योजना में शामिल किया गया है, जिससे अब इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं.
गांव के लिए आंगनबाड़ी, पंचायत और तालाब की स्वीकृति: ग्रामीणों ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए प्रशासन का आभार जताया. पूर्व सरपंच धन्नूराम मंडावी और ग्रामीण सुभाष मंडावी की मांग पर सीईओ ने बताया कि कलेक्टर ने बिना मांग के ही गमपुर पंचायत क्षेत्र के लिए पांच आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन और तालाब निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है. साथ ही गांव में स्वीकृत 59 आवासों के काम शीघ्र शुरू कराने के निर्देश सरपंच और सचिव को दिए गए.
ग्राम पंचायत गमपुर (गमपुर, कुंएम, अन्ड्री) में कुल 359 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से केवल 102 परिवारों के पास आधार कार्ड, 98 के पास ईपिक कार्ड और 68 परिवारों के पास ही बैंक खाते हैं.
सीईओ साहू ने जल्द ही पीड़िया गांव में सैचुरेशन शिविर आयोजित कर सभी जरूरी दस्तावेज आधार, ईपिक, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया. ग्रामवासियों ने पीड़िया में शिविर लगाने, राशन दुकान को गंगालूर से हटाकर पीड़िया में स्थापित करने और आधार पंजीकरण की सुविधा बढ़ाने का निवेदन किया. सीईओ ने आश्वासन दिया कि सभी मांगें कलेक्टर के समक्ष रखकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.