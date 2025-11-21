ETV Bharat / state

हिडमा के खात्मे के साथ ही बीजापुर के अत्यंत दुर्गम ग्राम गमपुर पहुंची जनपद पंचायत की टीम

गमपुर गांव में पहली बार किसी विकासखंड स्तरीय अधिकारी के पहुंचने का इतिहास 18 नवंबर को बना. इसी दिन हिडमा का एनकाउंटर हुआ था.

BIJAPUR NIYADA NELLANAR SCHEME
बीजापुर नियद नेल्लानार योजना (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 9:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की सीमाओं के बीच बसे अत्यंत दुर्गम ग्राम गमपुर में पहली बार प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. जंगलों, नदी-नालों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए जनपद पंचायत बीजापुर के सीईओ पीआर साहू के नेतृत्व में जनपद टीम गांव पहुंची.

गमपुर गांव ऐसे पहुंची प्रशासन की टीम: टीम पहले बीजापुर से दंतेवाड़ा बचेली होते हुए किरंदुल पहुंची. इसके बाद 24 किलोमीटर मोटरसाइकिल यात्रा, मलगेर नदी पार, 3 किलोमीटर कठिन पैदल चढ़ाई और छह छोटे-छोटे नालों को पार करके टीम ग्राम गमपुर पहुंची. पूरा रास्ता जोखिमपूर्ण था लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों तक शासन की सेवाएं पहुंचाना ही इस यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा रही.

Bijapur Niyada Nellanar Scheme
गमपुर पहुंची जनपद पंचायत की टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

दूरस्थ गांवों के लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ: ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर कई महत्वपूर्ण सेवाएं सीधे गांव में उपलब्ध कराईं गई. गांव पहुंचते ही जनपद टीम ने ग्रामीणों को मनरेगा, आवास, पेयजल, पेंशन, उज्ज्वला, महतारी वंदन और अन्य प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी. मौके पर ही 60 परिवारों को मनरेगा, जॉब कार्ड और 68 ग्रामीणों को मतदाता परिचय पत्र दिया गया.

Bijapur Niyada Nellanar Scheme
60 परिवारों को मनरेगा जॉब कार्ड (ETV Bharat Chhattisgarh)

टीम में कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र गवेल, एडीईओ मेघराज वट्टी, तकनीकी सहायक तोरण उर्वशा, सेल्समैन हरीश उर्वशा, सरपंच वामन कड़ती, सचिव बिल्लाराम और जनपद कर्मचारी प्रेम यादव शामिल रहे. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से वर्षों तक संवेदनशील रहे गमपुर, कुंएम और अन्ड्री गांवों को सुकमा जिले के गौटपल्ली में सुरक्षा कैंप स्थापित होने के बाद नेल्लानार योजना में शामिल किया गया है, जिससे अब इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं.

Bijapur Niyada Nellanar Scheme
अत्यंत दुर्गम ग्राम गमपुर में पहली बार विकासखंड स्तरीय अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव के लिए आंगनबाड़ी, पंचायत और तालाब की स्वीकृति: ग्रामीणों ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए प्रशासन का आभार जताया. पूर्व सरपंच धन्नूराम मंडावी और ग्रामीण सुभाष मंडावी की मांग पर सीईओ ने बताया कि कलेक्टर ने बिना मांग के ही गमपुर पंचायत क्षेत्र के लिए पांच आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन और तालाब निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है. साथ ही गांव में स्वीकृत 59 आवासों के काम शीघ्र शुरू कराने के निर्देश सरपंच और सचिव को दिए गए.

ग्राम पंचायत गमपुर (गमपुर, कुंएम, अन्ड्री) में कुल 359 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से केवल 102 परिवारों के पास आधार कार्ड, 98 के पास ईपिक कार्ड और 68 परिवारों के पास ही बैंक खाते हैं.

Bijapur Niyada Nellanar Scheme
68 ग्रामीणों को मतदाता परिचय पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीईओ साहू ने जल्द ही पीड़िया गांव में सैचुरेशन शिविर आयोजित कर सभी जरूरी दस्तावेज आधार, ईपिक, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया. ग्रामवासियों ने पीड़िया में शिविर लगाने, राशन दुकान को गंगालूर से हटाकर पीड़िया में स्थापित करने और आधार पंजीकरण की सुविधा बढ़ाने का निवेदन किया. सीईओ ने आश्वासन दिया कि सभी मांगें कलेक्टर के समक्ष रखकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

CGPSC रिजल्ट: समेकित मेरिट सूची जारी, देवेश प्रसाद साहू टॉपर !
कलेक्टर ऑफिस से कुछ दूर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन, माइनिंग विभाग ने चैन माउंटेन जेसीबी जब्त की
युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन, 5 लाख तक के पुरस्कार, युवाओं के लिए सुनहरा मौका

TAGGED:

BIJAPUR REMOTE VILLAGE
END OF HIDMA
BIJAPUR NIYADA NELLANAR SCHEME
बीजापुर नियद नेल्लानार योजना
BIJAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.