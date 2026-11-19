अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर, आगे भी जारी रहेगा अभियान
अनूपशहर रोड पर भी चलेगा अभियान, लोगों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 12:11 PM IST
अलीगढ़ : शहर में अतिक्रमण और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने बुधवार को बुलडोजर की कार्रवाई की. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर जमालपुर नाले पर और आसपास अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला. सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से दो भवन स्वामियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया. इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई. नगर निगम ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक नालों और रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी.
जमालपुर नाले और जमालपुर अनूपशहर रोड पर लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है. नाले पर और आसपास अवैध निर्माण के कारण न केवल जल निकासी प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि सड़क पर यातायात भी बाधित होता है. इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को आए दिन जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. पिछले दिनों नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जमालपुर नाले और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया था. इस दौरान स्थानीय पार्षदों ने नाले की पैमाइश कराकर अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग उठाई थी.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मौके पर ही पार्षदों और स्थानीय नागरिकों को आश्वासन दिया था कि नाले की पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को चिह्नित किया जाएगा और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण चिह्नित कर तत्काल हटवाने के निर्देश दिए थे.
बुधवार को सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में संपत्ति विभाग और प्रवर्तन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. नगर निगम की जेसीबी से नाले के ऊपर और आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. इस दौरान भवन स्वामी मोहम्मद मुकीम और शेर मोहम्मद के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया. पूरी कार्रवाई नगर निगम की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई.
गुरुवार को अनूपशहर रोड पर चलेगा अभियान
नगर निगम ने बुधवार की कार्रवाई के साथ ही गुरुवार को जमालपुर मुख्य मार्ग यानी अनूपशहर रोड पर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए प्रवर्तन दल ने क्षेत्र में मुनादी कराकर दुकानदारों और अन्य अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी. अभियान से पहले जमालपुर रोड से कई अस्थायी अतिक्रमण भी जब्त किए गए. नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि दोनों भवन स्वामियों को पहले नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था. अंतिम नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. इसके बाद नगर निगम को बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. यदि दोबारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में सार्वजनिक रास्तों, नालों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.
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