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अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर, आगे भी जारी रहेगा अभियान

अलीगढ़ में गरजा बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : शहर में अतिक्रमण और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने बुधवार को बुलडोजर की कार्रवाई की. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर जमालपुर नाले पर और आसपास अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला. सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से दो भवन स्वामियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया. इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई. नगर निगम ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक नालों और रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी.

अलीगढ़ में बुलडोजर चला हटाया अतिक्रमण (Video Credit; ETV Bharat) जमालपुर नाले और जमालपुर अनूपशहर रोड पर लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है. नाले पर और आसपास अवैध निर्माण के कारण न केवल जल निकासी प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि सड़क पर यातायात भी बाधित होता है. इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को आए दिन जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. पिछले दिनों नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जमालपुर नाले और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया था. इस दौरान स्थानीय पार्षदों ने नाले की पैमाइश कराकर अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग उठाई थी.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मौके पर ही पार्षदों और स्थानीय नागरिकों को आश्वासन दिया था कि नाले की पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को चिह्नित किया जाएगा और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण चिह्नित कर तत्काल हटवाने के निर्देश दिए थे. बुधवार को सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में संपत्ति विभाग और प्रवर्तन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. नगर निगम की जेसीबी से नाले के ऊपर और आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. इस दौरान भवन स्वामी मोहम्मद मुकीम और शेर मोहम्मद के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया. पूरी कार्रवाई नगर निगम की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई.