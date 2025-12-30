ETV Bharat / state

नागौर में गरजे बुलडोजर, सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

नागौर में जिस जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद था, वह सरकारी निकली. प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया.

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाती जेसीबी (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 7:38 PM IST

नागौर: शहर के प्रतापसागर क्षेत्र में चार दिनों से चला आ रहा विवाद सोमवार को एक बड़े प्रशासनिक अभियान में बदल गया. पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में नगर परिषद ने सात बीघा से अधिक बेशकीमती सरकारी जमीन से अ​तिक्रमण हटाकर अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी. इस भूमि पर स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के अवैध निर्माण किए गए थे. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर परिषद की पांच जेसीबी मशीनों ने क्षेत्र में बने एक विशाल भैंस तबेले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. यह तबेला करीब तीन बीघा जमीन पर अवैध रूप से फैला हुआ था, जैसे-जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई. प्रशासन का शिकंजा कसता गया. मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी गोविंद भींचर स्वयं पूरे अभियान की निगरानी करते रहे.

एसडीएम ने आसपास बने मकानों की भी जांच शुरू कर दी. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पड़ोस में रहने वाले सभी मकान मालिक अपने वैध पट्टे और जमीन से संबंधित दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत करें. उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में पट्टे पेश नहीं करने पर संबंधित निर्माणों को भी अतिक्रमण मानते हुए ढहाने की कार्रवाई की जाएगी.

इस जमीन को लेकर चार दिन पहले दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प की स्थिति बन गई थी. इस पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी. कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवरान के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. नगर परिषद और प्रशासनिक टीमें एक-एक कर अवैध निर्माणों को हटाने में जुटी थी.

कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस बल (ETV Bharat Nagaur)

सरकारी निकली भूमि: एसडीएम गोविंद सिंह भींचर ने बताया कि जब तक पूरी सात बीघा भूमि और आसपास का संदिग्ध क्षेत्र पूरी तरह अतिक्रमण-मुक्त नहीं हो जाता, तब तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा. एसडीएम ने बताया कि चार दिन से जमीन का विवाद नागौर में चल रहा था. दोनों पक्ष जमीन का दावा कर रहे थे. जब मौके पर स्थिति देखी तो जमीन अंगोर (सरकारी अधिग्रहित) की निकली. मौके पर प्रशासनिक अमला, नगर परिषद और पुलिस को बुलाकर जमीन को अतिक्रमण-मुक्त करवाया.

संपादक की पसंद

