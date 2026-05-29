ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा, जल्द होगी कार्रवाई: सलीम राज

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया है.

Salim Raj Major Statement
सलीम राज का बड़ा बयान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज एक दिवसीय दौरे पर सूरजपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार की नीतियों, वक्फ बोर्ड की योजनाओं और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम कर रही है और जात-पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखती.

हटाए जाएंगे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर से कब्जे- सलीम राज

सलीम राज ने कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों पर वर्षों से अवैध कब्जा है, जिन्हें मुक्त कराने के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि खाली पड़ी वक्फ जमीनों का संरक्षण कर उनका उपयोग समाजहित, शिक्षा और जनकल्याण के कार्यों में किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने हाल ही में भिलाई और अंबिकापुर में उर्स कार्यक्रमों के दौरान सामने आए डांस वीडियो पर नाराजगी जताई.

सलीम राज का सूरजपुर दौरा (ETV BHARAT)

उर्स और धार्मिक आयोजनों में डीजे और अशोभनीय कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं. यदि किसी आयोजन में नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग डांस करते पाए गए तो आयोजकों और संबंधित लोगों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा- डॉ सलीम राज, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

नशे के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम

सलीम राज ने कहा कि समाज को नशे से दूर रखने और शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने युवाओं से शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़ने की अपील की है.

भिलाई में पानी-बिजली का संकट, कांग्रेस पार्षदों ने दिया धरना, कहा- शहर सरकार हमारी लेकिन अधिकारी शासन के अधीन

बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव: रमन के 15 साल से भारी रहे विष्णु सरकार के ढाई साल, पूर्व मंत्री का बयान, मंत्री खुशवंत ने कहा, संतों का अपमान कांग्रेस की प्रवृत्ति

TAGGED:

WAQF PROPERTIES IN CHHATTISGARH
SALIM RAJ
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड
सलीम राज का सूरजपुर दौरा
ENCROACHMENTS ON WAQF PROPERTIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.