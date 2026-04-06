कोटा में अतिक्रमण पर गरजा वन विभाग का पीला पंजा, पुलिस जाप्ता रहा मौजूद
लाडपुरा रेंजर इंद्रेश यादव का कहना है कि कार्रवाई सुबह 6:00 बजे शुरू की गई थी. पुलिस जाप्ता भी मौजूद रहा.
Published : April 6, 2026 at 10:24 AM IST
कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में सोमवार सुबह वन विभाग ने अतिक्रमण पर एक्शन लिया है. वन विभाग ने एक फार्म हाउस पर पीला पंजा चलाया है, जिसमें पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया है. इसके अलावा आंवली रोजड़ी इलाके में भी वन भूमि पर प्लानिंग कर अवैध रूप से प्लॉट बनाकर कब्जे कर रहे लोगों की नींव और निर्माण को भी ध्वस्त किया है. ये दोनों जगह करोड़ों रुपए की है.
कोटा के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि अनंतपुरा के कर्णेश्वर इलाके में वन विभाग की जमीन पर सालों से फिरोज उर्फ भोंदू पठान ने कब्जा किया हुआ था. यहां अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मिल रही थी. मौके पर पक्का निर्माण किया गया था, इसे हटाया गया है. करीब 1000 स्क्वायर फीट में यह कार्रवाई है. भोंदू पठान ने अतिक्रमण किया हुआ था, इसने ही दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस एरिया में प्लानिंग काट दी थी, जिस पर एक्शन हुआ है. टीम को निर्देशित किया गया था कि आगे के अतिक्रमण को भी चिह्नित किया जाए. इसके पहले इसी इलाके में भोंदू पठान के रिश्तेदार कांग्रेस नेता पर भी कार्रवाई की गई थी.
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मौके पर कार्रवाई करने पहुंचे लाडपुरा रेंजर इंद्रेश यादव का कहना है कि कार्रवाई सुबह 6:00 बजे शुरू की गई थी. भारी संख्या में पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया था. इसके अलावा वन विभाग की टीम भी पहुंची थी. मशीनरी के जरिए अतिक्रमण को हटाया गया है. इसी व्यक्ति ने अन्य के साथ मिलकर करीब 50-60 भूखंड आस पड़ोस में बेचे हुए हैं. ये सभी वन भूमि पर स्थित है. ऐसे में इन लोगों से भी कब्जा वापस लेने के लिए एसीएफ कोर्ट में कार्रवाई की जा रही , जल्द ही इन पर से भी कब्जा हटाया जाएगा. उन्होंने बताया कि ये करोड़ों रुपए की जमीन है. यहां पिछले चार-पांच साल से अतिक्रमी जमे हुए थे, यहां पर पक्के मकान भी बनाए जा रहे हैं.
इसके साथ ही रोजड़ी गांव में भी करीब 5 से 6 हेक्टेयर एरिया में अतिक्रमण हटाया गया है. यहां पर कच्ची नींव लोगों ने डाल ली थी और जमीन पर लगातार अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था. यहां पर भी जाप्ते ने पूरी तरह से घेराबंदी करने के बाद अतिक्रमण को तोड़कर, जगह को कब्जे में लिया है. मौके पर अतिक्रमण हटाने का कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस बल मौजूद रहने के कारण अतिक्रमियों की ज्यादा चल नहीं पाई.