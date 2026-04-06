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कोटा में अतिक्रमण पर गरजा वन विभाग का पीला पंजा, पुलिस जाप्ता रहा मौजूद

कोटा में अतिक्रमण हटाता बुलडोजर. ( ETV Bharat kota )

कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में सोमवार सुबह वन विभाग ने अतिक्रमण पर एक्शन लिया है. वन विभाग ने एक फार्म हाउस पर पीला पंजा चलाया है, जिसमें पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया है. इसके अलावा आंवली रोजड़ी इलाके में भी वन भूमि पर प्लानिंग कर अवैध रूप से प्लॉट बनाकर कब्जे कर रहे लोगों की नींव और निर्माण को भी ध्वस्त किया है. ये दोनों जगह करोड़ों रुपए की है. कोटा के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि अनंतपुरा के कर्णेश्वर इलाके में वन विभाग की जमीन पर सालों से फिरोज उर्फ भोंदू पठान ने कब्जा किया हुआ था. यहां अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मिल रही थी. मौके पर पक्का निर्माण किया गया था, इसे हटाया गया है. करीब 1000 स्क्वायर फीट में यह कार्रवाई है. भोंदू पठान ने अतिक्रमण किया हुआ था, इसने ही दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस एरिया में प्लानिंग काट दी थी, जिस पर एक्शन हुआ है. टीम को निर्देशित किया गया था कि आगे के अतिक्रमण को भी चिह्नित किया जाए. इसके पहले इसी इलाके में भोंदू पठान के रिश्तेदार कांग्रेस नेता पर भी कार्रवाई की गई थी. पढ़ेंः आसींद में अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका टीम पर पथराव, चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार