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मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के आसपास दूसरे दिन भी जारी रहा अतिक्रमण हटाने का काम, श्रद्धालु हुए परेशान

अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी ( Etv bharat )