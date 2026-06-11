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संभल में सरकारी स्कूल की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, डीएम ने गठित की कमेटी

संभल में सरकारी स्कूल की जमीन से हटेगा अतिक्रमण. ( Etv Bharat )

स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर भूमि को कब्जा मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

मामला बहजोई थाना क्षेत्र के गांव मछखेड़ा स्थित शंकर जूनियर हाई स्कूल से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि स्कूल की लगभग चार बीघा सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन मकान अतिक्रमण की जद में बताए जा रहे हैं. प्रशासन ने जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है.

संभल : संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. बहजोई क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की करीब चार बीघा भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है.

शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. इसके तहत तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है.

इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है. नायब तहसीलदार और संबंधित लेखपाल मौके पर पहुंच कर अभिलेखों का परीक्षण कर रहे हैं तथा भूमि की पैमाइश और जांच-पड़ताल की जा रही है.

चंदौसी की एसडीएम नीतू रानी का कहना है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है. यदि जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा.

गौरतलब है कि संभल जनपद में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अब तक 42 से अधिक अवैध निर्माणों और संरचनाओं पर कार्रवाई की जा चुकी है.

शासन स्तर से भी स्कूलों, तालाबों, जलस्रोतों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं.

ऐसे में मछखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल की भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण का मामला प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है. स्थानीय लोगों की नज़र अब जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है. उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद स्कूल की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.