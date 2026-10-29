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भानुप्रतापपुर में अतिक्रमण पर घमासान, व्यापारियों ने निकाली रैली

आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म ( ETV Bharat )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण का मुद्दा गरमा गया है. नगर पंचायत और व्यापारियों के बीच विवाद गहराने लगा है. दुकानों के सामने सीढ़ी, पोर्च, टिन शेड और सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार करने वाले दुकानदारों को नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था. गुरुवार को समय सीमा समाप्त होने के बाद व्यापारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया

व्यापारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर एसडीएम तक अपनी मांगें रखीं. एसडीएम अनिकेत फड़तरे के अगली बैठक तक कार्रवाई नहीं करने के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया.

आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म (ETV Bharat)

नोटिस के बाद बढ़ी व्यापारियों की चिंता

नगर पंचायत ने सार्वजनिक रास्ते पर जगह घेरने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर तीन दिन का समय दिया था. गुरुवार को समयसीमा पूरी होने के बाद संभावित कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई. इसके विरोध में व्यापारियों ने एकजुट होकर रैली निकाली और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी.

व्यापारियों ने निकाली रैली (ETV Bharat)

नगर पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे व्यापारी

व्यापारी सबसे पहले नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल सिंह से मुलाकात की. व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर अपनी समस्याएं और मांगें सामने रखीं. इसके बाद रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां व्यापारियों ने एसडीएम अनिकेत फड़तरे से चर्चा की.

भानुप्रतापपुर में अतिक्रमण (ETV Bharat)

आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

व्यापारियों से चर्चा के दौरान एसडीएम अनिकेत फड़तरे ने आश्वासन दिया कि अगली बैठक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने नगर की व्यवस्था बनाए रखने में व्यापारियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की. आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया.

अतिक्रमण पर घमासान (ETV Bharat)

हमने नगर पंचायत अध्यक्ष और एसडीएम से मुलाकात की. इनके विचार अच्छे हैं. नगर में यातायात व्यवस्था बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन नोटिस में दी गई भाषा पर हमें एतराज था. लोगों में डर का माहौल था. मुलाकात के बाद लगा कि सभी चाहते हैं कि नगर की व्यवस्था अच्छी हो: मोहन ह्रदवानी, संरक्षक, व्यापारी संघ