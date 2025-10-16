गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के सहयोगी परवेज आलम की दो संपत्तियों से हटाया अतिक्रमण
खनन विभाग ने परवेज आलम की तीन माइंस को निरस्त करवा दिया और अवैध खनन करने पर 9.75 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है.
Published : October 16, 2025 at 5:50 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद बदमाशों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इसके तहत 15 अक्टूबर को लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के फार्म हाउस पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया था. वहीं गुरुवार को आनंदपाल गैंग से जुड़े बदमाश परवेज आलम की दो संपत्तियों पर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया.
जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत व एसपी ऋचा तोमर ने बदमाशों की उन संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके कब्जाई गई थी. इसके अलावा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को भी कब्जे से मुक्त करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत गुरुवार को उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओम प्रकाश और डिप्टी एसपी धरम पूनिया के नेतृत्व में पुलिस की टीमें मारवाड़ बालिया गांव पहुंची.
पढ़ें: लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के 'टॉर्चर हाउस' पर चला बुलडोजर
मारवाड़ बालिया गांव में आनंदपाल सिंह के सहयोगी परवेज आलम की श्मशान भूमि व सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके हथियाई दो संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान इन जमीनों पर चारदिवारी और तारबंदी को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया. इसके बाद प्रशासन ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया. इसके अलावा परवेज आलम की तीन माइंस को भी प्रशासन ने खनन विभाग से निरस्त करवा दिया. साथ ही माइंस में अवैध खनन करने पर 9.75 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है.