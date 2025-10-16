ETV Bharat / state

गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के सहयोगी परवेज आलम की दो संपत्तियों से हटाया अतिक्रमण

कुचामन सिटी: डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद बदमाशों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इसके तहत 15 अक्टूबर को लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के फार्म हाउस पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया था. वहीं गुरुवार को आनंदपाल गैंग से जुड़े बदमाश परवेज आलम की दो संपत्तियों पर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया.

जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत व एसपी ऋचा तोमर ने बदमाशों की उन संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके कब्जाई गई थी. इसके अलावा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को भी कब्जे से मुक्त करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत गुरुवार को उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओम प्रकाश और डिप्टी एसपी धरम पूनिया के नेतृत्व में पुलिस की टीमें मारवाड़ बालिया गांव पहुंची.