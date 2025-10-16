ETV Bharat / state

गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के सहयोगी परवेज आलम की दो संपत्तियों से हटाया अतिक्रमण

खनन विभाग ने परवेज आलम की तीन माइंस को निरस्त करवा दिया और अवैध खनन करने पर 9.75 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है.

Bulldozer removing encroachment
अतिक्रमण हटाता बुलडोजर (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद बदमाशों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इसके तहत 15 अक्टूबर को लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के फार्म हाउस पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया था. वहीं गुरुवार को आनंदपाल गैंग से जुड़े बदमाश परवेज आलम की दो संपत्तियों पर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया.

जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत व एसपी ऋचा तोमर ने बदमाशों की उन संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके कब्जाई गई थी. इसके अलावा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को भी कब्जे से मुक्त करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत गुरुवार को उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओम प्रकाश और डिप्टी एसपी धरम पूनिया के नेतृत्व में पुलिस की टीमें मारवाड़ बालिया गांव पहुंची.

परवेज आलम की माइंस पर भी हुई कार्रवाई (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें: लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के 'टॉर्चर हाउस' पर चला बुलडोजर

मारवाड़ बालिया गांव में आनंदपाल सिंह के सहयोगी परवेज आलम की श्मशान भूमि व सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके हथियाई दो संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान इन जमीनों पर चारदिवारी और तारबंदी को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया. इसके बाद प्रशासन ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया. इसके अलावा परवेज आलम की तीन माइंस को भी प्रशासन ने खनन विभाग से निरस्त करवा दिया. साथ ही माइंस में अवैध खनन करने पर 9.75 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है.

TAGGED:

ENCROACHMENT BY PARVEZ ALAM
ANAND PAL SINGH AIDE PARVEZ ALAM
BULLDOZERS ACTION ON 2 PROPERTIES
PARVEZ ALAM MINES CANCELLED
ENCROACHMENT REMOVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.