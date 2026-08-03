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सरकारी स्कूल की जमीन से हटा कब्जा, रामानुजगंज में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई

बलरामपुर: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. सोमवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया. गांव वालों ने बताया कि बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के पलगी गांव में सरकारी स्कूल के जमीन पर अवैध कब्जा लंबे वक्त से था.

आज जिला प्रशासन की टीम ने रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पलगी स्थित शासकीय विद्यालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 1 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान एसडीएम आनंद नेताम तहसीलदार एसडीओपी नायब तहसीलदार सहित राजस्व और पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही.





सरकारी स्कूल की 1 एकड़ जमीन को कराया गया कब्ज़ा मुक्त

कार्रवाई को लेकर रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने कहा, पलगी गांव में सरकारी स्कूल की लगभग एक एकड़ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए एक एकड़ भूमि को कब्ज़ा मुक्त कराया गया.