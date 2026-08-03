सरकारी स्कूल की जमीन से हटा कब्जा, रामानुजगंज में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई
करीब एक एकड़ की जमीन पर लंबे वक्त से कब्जा कर लिया गया था. कलेक्टर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 10:38 PM IST
बलरामपुर: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. सोमवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया. गांव वालों ने बताया कि बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के पलगी गांव में सरकारी स्कूल के जमीन पर अवैध कब्जा लंबे वक्त से था.
आज जिला प्रशासन की टीम ने रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पलगी स्थित शासकीय विद्यालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 1 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान एसडीएम आनंद नेताम तहसीलदार एसडीओपी नायब तहसीलदार सहित राजस्व और पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही.
सरकारी स्कूल की 1 एकड़ जमीन को कराया गया कब्ज़ा मुक्त
कार्रवाई को लेकर रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने कहा, पलगी गांव में सरकारी स्कूल की लगभग एक एकड़ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए एक एकड़ भूमि को कब्ज़ा मुक्त कराया गया.
पलगी गांव में शासकीय विद्यालय की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर जांच के बाद आज हमारी टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया: आनंद नेताम, SDM रामानुजगंज
राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम का एक्शन
इस पूरी कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर विद्यालय परिसर को पुनः शासकीय उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया. बलरामपुर जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें.
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