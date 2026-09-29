ETV Bharat / state

शिवपुरी में 30 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, मेडिकल कॉलेज की जगह बनी थीं 36 दुकानें

शिवपुरी: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के सामने सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया. करीब 15 बीघा सरकारी जमीन पर बनाए गए 36 से 37 दुकानों और अन्य अस्थायी निर्माणों को दो बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया. प्रशासन के मुताबिक, जमीन की बाजार कीमत करीब 25 से 30 करोड़ रुपए है. कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया.

कार्रवाई के दौरान फिजिकल थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस और यातायात पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे. नगर पालिका का अमला भी प्रशासन के साथ कार्रवाई में शामिल रहा. अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा व टीन सेट मौके से हटाने के लिए कई डंपर लगाए गए.

एसडीएम आनंद सिंह राजावत ने बताया "यह जमीन मूल रूप से मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित है. भविष्य में यहां आश्रय स्थल बनाए जाने की योजना है. जमीन पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी. प्रशासन के मुताबिक, अतिक्रमणकारियों को करीब एक साल से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे. उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश भी दी गई थी. इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. इसके बाद तहसीलदार न्यायालय से भी संबंधित प्रकरणों में आदेश पारित किए गए."

दुकानों से हर महीने होती थी हजारों की वसूली

जमीन पर बनी दुकानों को किराए पर दिए जाने की जानकारी भी प्रशासन को मिली थी. एसडीएम के मुताबिक, दुकानों से करीब 5 से 8 हजार रुपए प्रतिमाह किराया वसूले जाने की बात सामने आई है. कुछ किराएदारों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि उनसे कुछ लोगों द्वारा किराए के नाम पर राशि वसूली जा रही है. इस तरह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें संचालित होने के साथ ही उनसे किराया वसूले जाने का मामला भी सामने आया है. प्रशासन अब इस पूरे मामले में संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रहा है.

आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी

एसडीएम आनंद सिंह राजावत ने बताया "अतिक्रमण हटाने के बाद मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है. प्रशासन यह भी पता लगा रहा है कि सरकारी जमीन पर दुकानें किसके द्वारा बनाई गईं और उनसे किराया किस स्तर पर वसूला जा रहा था."