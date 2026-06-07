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बिहार में मंत्री श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटा अतिक्रमण

श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री और शिवहर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक श्वेता गुप्ता के सीतामढ़ी आवास परिसर में रविवार को प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया. सरकारी जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमित हिस्से को हटाया गया. मंत्री आवास पर चला बुलडोजर: कार्रवाई की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई और पूरे इलाके में इस कार्रवाई की चर्चा शुरू हो गई. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके. श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर (ETV Bharat) सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा: जानकारी के अनुसार राजस्व एवं प्रशासनिक विभाग की ओर से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मंत्री श्वेता गुप्ता के आवास परिसर से सटे उस हिस्से पर कार्रवाई की गई, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के रूप में चिह्नित किया गया था. अधिकारियों ने नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुलडोजर से निर्माण को हटाया.