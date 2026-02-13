ETV Bharat / state

रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सियासी उबाल, प्रभावितों ने दिए मतदान से दूरी बनाने के संकेत

रांची: नगर निगम चुनाव का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है, लेकिन शहर के कुछ इलाकों में चुनावी सरगर्मी के बीच गहरा असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन क्षेत्रों को हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया गया, वहां के प्रभावित परिवारों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. डीआईजी मैदान, वार्ड संख्या 8, 9 और 10 समेत अन्य प्रभावित इलाकों की जमीनी पड़ताल में सामने आया कि बड़ी संख्या में लोग इस बार मतदान से दूरी बनाने का मन बना रहे हैं.

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई परिवारों के आशियाने टूट गए. जिन घरों में वर्षों से लोग रह रहे थे, वे अब मलबे में तब्दील हैं. प्रभावित परिवार फिलहाल अस्थायी ठिकानों या रिश्तेदारों के घर शरण लिए हुए हैं. प्रभावित लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में नियमित रूप से मतदान करते आए हैं. लेकिन अब वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

जमीन के दस्तावेज के बावजूद आवास पर कार्रवाई: प्रभावित परिवार

स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके पास जमीन या आवास से जुड़े दस्तावेज भी हैं, बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई. प्रभावित लोगों का आरोप है कि वर्षों तक प्रशासन की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई. लेकिन अचानक कार्रवाई कर उन्हें बेघर कर दिया गया. ऐसे में उनके मन में यह सवाल है कि जब वे मतदाता हैं और वर्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, तो उनके साथ यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई.

