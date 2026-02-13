रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सियासी उबाल, प्रभावितों ने दिए मतदान से दूरी बनाने के संकेत
रांची नगर निगम चुनाव के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित हुए लोगों ने मतदान से दूरी रखने का मन बना लिया है.
Published : February 13, 2026 at 4:11 PM IST
रांची: नगर निगम चुनाव का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है, लेकिन शहर के कुछ इलाकों में चुनावी सरगर्मी के बीच गहरा असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन क्षेत्रों को हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया गया, वहां के प्रभावित परिवारों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. डीआईजी मैदान, वार्ड संख्या 8, 9 और 10 समेत अन्य प्रभावित इलाकों की जमीनी पड़ताल में सामने आया कि बड़ी संख्या में लोग इस बार मतदान से दूरी बनाने का मन बना रहे हैं.
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई परिवारों के आशियाने टूट गए. जिन घरों में वर्षों से लोग रह रहे थे, वे अब मलबे में तब्दील हैं. प्रभावित परिवार फिलहाल अस्थायी ठिकानों या रिश्तेदारों के घर शरण लिए हुए हैं. प्रभावित लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में नियमित रूप से मतदान करते आए हैं. लेकिन अब वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.
जमीन के दस्तावेज के बावजूद आवास पर कार्रवाई: प्रभावित परिवार
स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके पास जमीन या आवास से जुड़े दस्तावेज भी हैं, बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई. प्रभावित लोगों का आरोप है कि वर्षों तक प्रशासन की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई. लेकिन अचानक कार्रवाई कर उन्हें बेघर कर दिया गया. ऐसे में उनके मन में यह सवाल है कि जब वे मतदाता हैं और वर्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, तो उनके साथ यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई.
बुलडोजर एक्शन से सैकड़ों लोग प्रभावित
प्रभावितों का कहना है कि उनका भरोसा शासन-प्रशासन से डगमगा गया है. कई परिवारों ने खुलकर कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं. जिन मोहल्लों में अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, उन इलाकों में सैंकड़ों मतदाता हैं, जिनमें बड़ी संख्या में इस बार मतदान करने के मूड में नहीं दिख रही है.
हालांकि, चुनावी माहौल में विभिन्न दलों के प्रत्याशी इन इलाकों में पहुंचकर लोगों को समझाने और समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे पर स्पष्ट नीति सामने लाई जाए, ताकि लोगों का भरोसा बहाल हो सके. नगर निगम चुनाव के इस दौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है. अब देखना होगा कि प्रशासन और राजनीतिक दल प्रभावित परिवारों की नाराजगी को किस तरह संबोधित करते हैं, क्योंकि असंतोष का यह स्वर चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है.
