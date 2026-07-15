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कांगेर घाटी में 250 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया, 70 ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर दफ्तर

ग्रामीणों का दावा है कि वे पिछले 60 वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं. लेकिन उनके पास वन अधिकार पत्र नहीं होने के कारण उन्हें खेती से वंचित किया जा रहा है. वहीं कलेक्टर ने मामले में डीएफओ से चर्चा कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

जगदलपुर : वन विभाग ने करीब 250 एकड़ जमीन को अतिक्रमण बताते हुए ग्रामीणों को खेती करने से रोक दिया. इससे नाराज करीब 70 ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे.

ग्रामीण जयदेव नाग ने बताया कि वन विभाग की इस कार्रवाई से नाराज करीब 70 ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. ग्रामीण का कहना है कि उनके परिवार कई पीढ़ियों से, करीब 60 वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं.

खेती करने के लिए मना कर रहे हैं. कलेक्टर साहब ने कहा है कि वो संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करेंगे. हम 60 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं. हमारी गुड़ी भी उसी जमीन पर है. हमारे देवी देवता हैं. हमारा वन अधिकार पट्टा नहीं बनाया गया है. हमें पट्टा दिखाने कहा जा रहा है. जब पट्टा बना ही नहीं है तो कैसे दिखाएं-जयदेव नाग,ग्रामीण

आज तक वन अधिकार पत्र नहीं मिला. लंबे समय से इस भूमि पर निर्भर हैं. यही नहीं इस भूमि पर ग्रामीणों के देवी देवता का भी पूजा पाठ किया जाता है. प्रशासन से खेती जारी रखने की अनुमति और वन अधिकार संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है.

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरे मामले में वन विभाग के डीएफओ से चर्चा कर तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा.

कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के SDO कमल तिवारी ने कहा कि चितलगुर गांव में वन विभाग ने करीब 250 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है. संबंधित जमीन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आती है और बिना वैध दस्तावेज के खेती करना नियमों के विरुद्ध है.

एसडीओ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों को खेती करने से रोक दिया गया. साल 2005 से पहले जमीनों पर काबिज रहे लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया गया था. यदि 60 सालों से यह ग्रामीण उस भूमि पर काबिज हैं तो उस जमीन का पट्टा उनके पास होगा. विभाग की कार्रवाई में अतिक्रमण हटाया गया है.