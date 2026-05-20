ETV Bharat / state

जोधपुर-बर हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, विरोध के बीच कई दुकानों को तोड़ा गया

प्राधिकरण के साइट इंजीनियर महेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमणियों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और बार-बार जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी. आज अवाप्ति की पूरी कार्यवाही पूरी कर दी गई है. इस दौरान तहसीलदार कृष्ण पाल सिंह राठौड़ और डांगियावास थाना अधिकारी दौलाराम मौजूद रहे.

जोधपुर: शहर से गुजर रहे जोधपुर-बर राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत डांगियावास क्षेत्र में राजमार्ग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. थाने के सामने स्थित मिठाई की दुकानों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. कार्रवाई शुरू करते समय प्राधिकरण की टीम को दुकानदारों का तीखा विरोध का सामना करना पड़ा. दुकानदार हाईकोर्ट का आदेश लेकर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई रोकने की कोशिश की. काफी बहस के बाद प्राधिकरण की टीम ने हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त कर कार्रवाई जारी रखी.

नोटिस के बाद दुकानदार पहुंचे कोर्ट: प्राधिकरण ने इस माह के पहले सप्ताह में प्रभावित दुकानदारों को नोटिस भेजे थे. दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने 18 मई को सुनवाई के बाद प्रभावित पक्षों को दस्तावेज सक्षम अधिकारी के पास जमा करने के निर्देश दिए. आज कार्रवाई के समय दुकानदारों के वकील हाईकोर्ट का आदेश रिसीव करवाने पर अड़े रहे, जिसके बाद साइट इंजीनियर ने आदेश स्वीकार कर लिया.

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा (ETV Bharat Jodhpur)

नहीं आया दुकानदार बाहर: एक मोबाइल शॉप पर कार्रवाई शुरू हुई तो दुकानदार अंदर घुस गया. पुलिस की काफी कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकला. अंत में जेसीबी से दुकान के आगे का हिस्सा तोड़ दिया गया. एक अन्य दुकानदार सड़क पर लेट गया, जिसे पुलिस और प्रशासन की मदद से हटाया गया. इसके बाद दुकानें खाली होने शुरू हो गईं.

कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार सड़क पर लेट गया (ETV Bharat Jodhpur)

मावा और आलू चिप्स के लिए प्रसिद्ध है डांगियावास: डांगियावास हाईवे पर करीब 540 दुकानें हैं, जहां मावा और आलू चिप्स की खास बिक्री होती है। पहले गिनती की दुकानें थीं, लेकिन धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई। गुजरने वाले यात्री और वाहन यहां रुककर सामान खरीदते हैं। प्राधिकरण सड़क से नापकर नोटिस जारी कर रहा है। कुल कितनी दुकानें प्रभावित होंगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

लोगों ने NHAI की कार्रवाई का विरोध भी किया (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- अलवर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दौरे से पहले निगम ने चलाया बुलडोजर, रेलवे स्टेशन के पास अवैध अतिक्रमण हटाया