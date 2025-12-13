ETV Bharat / state

लोगों के विरोध के बीच डीआईजी ग्राउंड में फिर चला बुलडोजर, नहीं ढहाया जा सका अपार्टमेंट

रांची में रिम्स परिसर के डीआईजी ग्राउंड में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस दौरान लोगों ने विरोध किया.

प्रशासन की कार्रवाई (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025 at 5:28 PM IST

4 Min Read
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. रिम्स के डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में कई दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बाद आज दूसरे दिन भी डीआईजी ग्राउंड के उत्तरी हिस्से में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बाड़ा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया. बरियातू थाना प्रभारी और डीएसपी मनोज कुमार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात रहे.

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा. घर तोड़े जाने से नाराज महिलाओं ने कहा कि वे वैध जमीन पर घर बनाकर रह रही हैं, लेकिन सीओ का कहना है कि उनकी जमीन का कागजात उपलब्ध नहीं है. जब हम कागज दिखाते हैं तो वे देखते नहीं हैं. डीआईजी ग्राउंड के उत्तरी भाग में करीब 12 कच्चे-पक्के मकानों में रहने वाली महिलाएं व बच्चे अपने मकानों को टूटता देख रोने लगे. उन्होंने प्रशासन पर कोर्ट के फैसले के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाया.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)

अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बाड़ा ने कहा कि वह सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन करा रहे हैं. कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं के आरोपों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है. सीओ ने जिस भी एरिया की मापी की है, रिम्स की उसी अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. इधर, डीएसपी मनोज कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा और रिम्स की जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा. आज के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रिम्स के कई अधिकारी भी मौजूद रहे.

प्रशासन की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग (ईटीवी भारत)

रिम्स परिसर और रिम्स की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में अभियान का नेतृत्व कर रहे साइनी तिग्गा ने ईटीवी भारत से बात की थी. उन्होंने कहा था कि डीआईजी ग्राउंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से में अवैध रूप से बने बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ा जाएगा, लेकिन इतने बड़े अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए संसाधन नहीं होने के कारण आज सिर्फ अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल को ही तोड़ा जा सका. कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि इतनी ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण की मांग भवन निर्माण विभाग और नगर निगम से की गयी थी, लेकिन वह आज उपलब्ध नहीं हो सका.

प्रशासन की कार्रवाई (ईटीवी भारत)

ये है पूरा मामला

झारखंड हाई कोर्ट में दायर वाद संख्या (पीआईएल) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में 03.12.2025 को पारित फैसले में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के भीतर सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया गया था. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया. शनिवार को 72 घंटे की अवधि समाप्त होने के बाद रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया.

अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा ने उसी दिन कहा था कि अभियान आगे भी जारी रहेगा. रविवार को राहत के बाद आज फिर रिम्स डॉक्टर्स कॉलोनी में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. उन्होंने फिर दोहराया कि जो लोग अभी भी रिम्स परिसर या रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण किये हुए हैं, वे तुरंत अपना अतिक्रमण हटा लें.

प्रशासन की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि यदि लोग फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो कांड संख्या डब्लू.पी. हाइकोर्ट, झारखंड में दायर किया जायेगा. (पीआईएल) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 03.12.2025 को पारित आदेश के अनुसार सरकार झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1958 (या संबंधित राज्य अधिनियम) के तहत बलपूर्वक अतिक्रमण को हटा देगी और अतिक्रमण हटाने में होने वाले सभी खर्चों को संबंधित अतिक्रमणकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा. इसके अलावा उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

