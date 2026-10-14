ETV Bharat / state

नारायणपुर कलेक्टर से खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त करने की मांग, बागझर पंचायत के ग्रामीणों ने जनदर्शन में की शिकायत

नारायणपुर : जिले की ग्राम पंचायत दंडवन के आश्रित ग्राम बागझर में खेल मैदान पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है. ग्रामीणों ने अतिक्रमण की शिकायत कलेक्टर से की है. मैदान की जमीन पर मकान बनाए जाने से गांव के युवाओं को खेल अभ्यास के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है.इससे नाराज ग्रामीण सरपंच और उपसरपंच के साथ जिला मुख्यालय कलेक्टोरेट जनदर्शन में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा.

गांव के खेल मैदान पर अतिक्रमण होने के कारण युवाओं को खेल गतिविधियों के संचालन और नियमित अभ्यास में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गांव में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैदान की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्ध जमीन पर कथित कब्जे के चलते युवाओं को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है. स्थिति यह है कि गांव के युवा खेल अभ्यास के लिए किसी अन्य ग्रामीण की निजी भूमि का सहारा लेने को मजबूर हैं.

खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त करने की मांग (Etv Bharat)

खेल गतिविधियां हैं ठप

ग्रामीणों का कहना है कि खेल मैदान केवल खेलने की जगह नहीं, बल्कि गांव के युवाओं को खेलों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा निखारने और शारीरिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संसाधन है. ऐसे में मैदान की जमीन का उपयोग खेल गतिविधियों के बजाय अन्य कार्यों में होने से युवाओं के सामने लगातार समस्या बनी हुई है.