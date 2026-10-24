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केरवा डैम कैचमेंट एरिया पर नेताओं और सरकारी विभागों के कब्जे, एनजीटी सर्वे में खुलासा

जांच के लिए केरवा डैम के कैचमेंट एरिया पहुंची टीमें ( Etv Bharat )

भोपाल : राजधानी के केरवा डैम के कैचमेंट एरिया और फुल टैंक लेवल सीमा में अतिक्रमण पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की जांच में सरकारी विभागों से लेकर कांग्रेस विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक समेत अन्य निजी जमीन मालिकों के निर्माण सामने आए हैं. संयुक्त समिति की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं रिटेनिंग वाल बनाई गई है, तो कहीं पक्के कमरे और सड़कें तैयार की गई हैं. अब ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी सत्यापन के जरिए जलाशय की वास्तविक सीमा तय की जा रही है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है.

कांग्रेस नेता के निर्माण भी जांच के घेरे में (Etv Bharat) पर्यटन निगम के ग्रीन बेल्ट में बनाया रेस्टोरेंट संयुक्त समिति की रिपोर्ट के मुताबिक मेंडोरा गांव में मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के पिकनिक रेस्टोरेंट का निर्माण ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में दर्ज किया गया है. इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन की जमीन पर स्थायी निर्माण का भी उल्लेख है. वहीं निरीक्षण के दौरान डैम की सीमा दर्शाने वाले कुछ मुनारे भी गायब मिले. ऐसे में जलाशय की निर्धारित सीमा और उसके आसपास हुए निर्माणों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.