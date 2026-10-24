केरवा डैम कैचमेंट एरिया पर नेताओं और सरकारी विभागों के कब्जे, एनजीटी सर्वे में खुलासा
जल संसाधन विभाग, पर्यटन निगम और कांग्रेस विधायक अजय सिंह के निर्माण भी घेरे में, एनजीटी अब ड्रोन सर्वे के बाद करेगा कार्रवाई. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:16 AM IST
भोपाल : राजधानी के केरवा डैम के कैचमेंट एरिया और फुल टैंक लेवल सीमा में अतिक्रमण पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की जांच में सरकारी विभागों से लेकर कांग्रेस विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक समेत अन्य निजी जमीन मालिकों के निर्माण सामने आए हैं. संयुक्त समिति की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं रिटेनिंग वाल बनाई गई है, तो कहीं पक्के कमरे और सड़कें तैयार की गई हैं. अब ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी सत्यापन के जरिए जलाशय की वास्तविक सीमा तय की जा रही है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है.
पर्यटन निगम के ग्रीन बेल्ट में बनाया रेस्टोरेंट
संयुक्त समिति की रिपोर्ट के मुताबिक मेंडोरा गांव में मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के पिकनिक रेस्टोरेंट का निर्माण ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में दर्ज किया गया है. इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन की जमीन पर स्थायी निर्माण का भी उल्लेख है. वहीं निरीक्षण के दौरान डैम की सीमा दर्शाने वाले कुछ मुनारे भी गायब मिले. ऐसे में जलाशय की निर्धारित सीमा और उसके आसपास हुए निर्माणों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जल संसाधन विभाग का रेस्ट हाउस भी जांच के दायरे में
इस रिपोर्ट में जल संसाधन विभाग के केरवा रेस्ट हाउस का निर्माण बॉटनिकल गार्डन की जमीन पर होना बताया गया है. इसके अलावा एफटीएल सीमा पर सीमेंट-कंक्रीट के पिलर बनाए जाने और निर्माण कार्यों के दौरान पेड़ों की कटाई का भी उल्लेख है.
कांग्रेस नेता की जमीन पर रिटेनिंग वॉल और पक्के कमरे
अतिक्रमण की सूची में कांग्रेस नेता अजय सिंह के स्वामित्व वाली ग्राम मेंडोरा की जमीन का भी उल्लेख है. इस रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 231, 232 और 234 में एफटीएल क्षेत्र में रिटेनिंग वाल का निर्माण दर्ज किया गया है. वहीं, बॉटनिकल गार्डन की जमीन पर पक्के कमरे बनाए जाने की बात भी सामने आई है. इन निर्माणों की स्थिति और निर्धारित सीमा से उनके संबंध का परीक्षण किया जा रहा है.
अन्य जमीन मालिकों के निर्माण भी चिह्नित
समिति की रिपोर्ट में प्रकाश झा/पीजेपी एस्टेट की ओर से बॉटनिकल गार्डन की जमीन पर आरसीसी सड़क निर्माण, रितु गौर के यहां तीन स्तर की रिटेनिंग वाल और बंगले व पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र डागा कि पत्नि निशा डागा की ओर से 0.93 हेक्टेयर जमीन पर भराव और निर्माण का उल्लेख है.
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1080 पिलरों से चिह्नित था जलाशय, 29 अक्टूबर को सुनवाई
पुराने रिकार्ड के अनुसार केरवा डैम का जलमग्न क्षेत्र लगभग 462.150 हेक्टेयर है. इसकी सीमा 1080 कंक्रीट ब्लाकों और खंभों से चिह्नित की गई थी. अब एनजीटी के निर्देश पर ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी निरीक्षण के जरिए एफटीएल और बफर एरिया का निर्धारण किया जा रहा है. इस समिति को अंतिम रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय हो सकती है. अब मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित है.