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धमतरी में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश, गंगरेल डैम के पास बन रहे रिसॉर्ट पर होगा एक्शन

शिकायत और सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया.

Encroachment on government land
सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा और उसपर निर्माण जिले में होना कोई नई बात नहीं है. ताजा घटनाक्रम गंगरेल डैम के पास का है जहां कोटाभर्री-बरारी गांव में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण कर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है. शिकायत और सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया.

सरकार जमीन पर कब्जे की कोशिश

स्थानीय लोगों के अनुसार ग्राम बरारी स्थित खसरा क्रमांक 542 की भूमि, जो शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है, पर करीब 70 डिसमिल क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जा रहा था. बताया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर बोर भी कराया जा चुका है और तेजी से स्थायी निर्माण की तैयारी चल रही थी. प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि बड़े-छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज शासकीय भूमि है, जिसमें सिंचाई विभाग की जमीन भी शामिल है.

होगा एक्शन (ETV Bharat)

विशेष बात यह है कि यह स्थान गंगरेल बांध से लगे क्षेत्र में स्थित है और यहां से गंगरेल डैम का आकर्षक दृश्य दिखाई देता है. इसी वजह से क्षेत्र में यह चर्चा है कि यहां एक निजी रिसॉर्ट विकसित करने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक रूप से किसी रिसॉर्ट परियोजना की पुष्टि नहीं हुई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि भूमि शासकीय है तो निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली और बोरिंग सहित अन्य कार्य कैसे हो गए.

Encroachment on government land
सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने रुकवाया निर्माण कार्य

मामले की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. अब पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि भूमि पर कब्जा किसके द्वारा किया गया, निर्माण के लिए कोई अनुमति ली गई थी या नहीं और शासकीय भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी.

Encroachment on government land
सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश (ETV Bharat)

शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य किए जाने की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है. मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी: अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

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सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश (ETV Bharat)

लोगों को कड़ी कार्रवाई का इंतजार

बहरहाल, अब सबकी निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं. यदि जांच में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण की पुष्टि होती है तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है.

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