श्मशान का रास्ता बंद होने पर ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण

मृतक का शव रखकर प्रदर्शन ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र के सुवानिया पंचायत के सुन्तली गांव में सोमवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बंजारा समाज के एक व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा श्मशान पहुंची तो रास्ते में अतिक्रमण मिला. आक्रोशित ग्रामीणों ने श्मशान के बाहर ही मृतक का शव रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि यह रास्ता केवल अंतिम संस्कार के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. एक ग्रामीण ने कहा, “हम अपने मृत परिजन का सम्मान भी ठीक से नहीं कर पा रहे. इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है?” सूचना मिलते ही नैनवा थानाधिकारी कमलेश शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की. साथ ही राजस्व एवं पंचायत प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया गया. इसे भी पढ़ें- दबंगों ने रोका श्मशान घाट जाने का रास्ता , ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन