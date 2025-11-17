ETV Bharat / state

श्मशान का रास्ता बंद होने पर ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण

बूंदी में श्मशान के रास्ते पर अतिक्रमण से नाराज बंजारा समाज के लोगों ने मृतक का शव बाहर रखकर प्रदर्शन किया.

मृतक का शव रखकर प्रदर्शन
मृतक का शव रखकर प्रदर्शन
ETV Bharat Rajasthan Team

November 17, 2025

बूंदी: जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र के सुवानिया पंचायत के सुन्तली गांव में सोमवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बंजारा समाज के एक व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा श्मशान पहुंची तो रास्ते में अतिक्रमण मिला. आक्रोशित ग्रामीणों ने श्मशान के बाहर ही मृतक का शव रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया.

ग्रामीणों का कहना था कि यह रास्ता केवल अंतिम संस्कार के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. एक ग्रामीण ने कहा, “हम अपने मृत परिजन का सम्मान भी ठीक से नहीं कर पा रहे. इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है?” सूचना मिलते ही नैनवा थानाधिकारी कमलेश शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की. साथ ही राजस्व एवं पंचायत प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया गया.

प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण: ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि जब तक रास्ता पूरी तरह बहाल नहीं होगा, वे शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तार की फेंसिंग सहित अन्य अतिक्रमण को हटवाया. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने मृतक का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ संपन्न किया.

थानाधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि रास्ते में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया था, सूचना पर मौके पर पहुंचे थे. ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया. रास्ते में हुए अतिक्रमण को हटाकर शव का दाहसंस्कार करवा दिया गया है. बंजारा समाज के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि श्मशान जैसे संवेदनशील और भावनात्मक स्थल पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मांग की है कि भविष्य में इस मार्ग की नियमित मरम्मत और सफाई की जाए ताकि किसी अन्य परिवार को ऐसे दुखद पल में परेशानी न उठानी पड़े.

