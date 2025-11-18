ETV Bharat / state

नैनवा: पूर्व पालिकाध्यक्ष का अतिक्रमण ध्वस्त, कार्रवाई से पहले कांग्रेस पार्षद पाबंद

पूर्व  पालिकाध्यक्ष की ओर से अपनी पुत्रवधू के नाम जारी किया गया पट्टा उपापन समिति की जांच में अवैध पाया गया था.

Encroachment demolished
अवैध निर्माण को ध्वस्त करती जेसीबी मशीन (ETV Bharat Bundi)
Published : November 18, 2025 at 5:48 PM IST

बूंदी: नैनवा नगरपालिका ने मंगलवार को पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रेम बाई गुर्जर के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के पांच पार्षदों को पाबंद कर एक तरह से इलाके में सख्ती का संदेश दे दिया. नगर पालिका की इस सख्त कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने इसे सरकारी इशारे पर दमनकारी कदम बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है. मौके पर तहसीलदार, पालिका सीईओ, थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा. इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्षदों में आक्रोश रहा. पार्षद नबील अंसारी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है.

पार्षद अंसारी ने कहा कि कस्बे में ऐसे कई अवैध अतिक्रमण वर्षों से खड़े हैं, लेकिन सरकार ने उनमें से किसी पर भी हाथ नहीं डाला. नैनवा कस्बे में कई पट्टे पहले ही खारिज किए जा चुके हैं. उन पर निर्माण तोड़ने के आदेश भी हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. सरकार ने केवल पूर्व चेयरमैन के निर्माण को निशाना बनाकर अपनी मंशा साफ कर दी है. कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन को विपक्षी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक तरह की राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है.

नैनवा नगर पालिका सीईओ बृजभूषण शर्मा (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: फर्जी पट्टों को लेकर मुकदमे भी दर्ज होंगे, लेकिन नहीं रुकेंगे नियम-कायदे के तहत किए गए आवेदन - खर्रा

कार्रवाई से पहले कांग्रेस पार्षद पाबंद: कार्रवाई शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने कांग्रेस के पांच पार्षद अमृतराज, भूपेंद्र साहू, जावेद आलम, मोहम्मद सलीम और नबील अंसारी को पाबंद कर दिया. इस कदम ने पूरे मामले को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया. इस पर पार्षद ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवाज दबाने पर तुली हुई है. कार्रवाई से पूर्व विपक्षी पार्षदों को पाबंद करना न तो विधिसम्मत है और न ही जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने वाला कदम. पार्षदों का कहना था कि पुलिस की ओर से पाबंदी से यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासन किसी भी विरोध की आशंका को राजनीतिक रूप से दबाना चाहता था, ताकि कार्रवाई एकतरफा ढंग से संपन्न हो सके.

सीईओ बोले- पट्टा अवैध था, कार्रवाई नियमानुसार: नैनवा नगर पालिका सीईओ बृजभूषण शर्मा ने बताया कि पूर्व पालिकाध्यक्ष की ओर से अपनी पुत्रवधू के नाम जारी किया गया पट्टा उपापन समिति की जांच में अवैध पाया गया था. उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को यह पट्टा निरस्त कर दिया गया था. इसके बाद मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंची. इस पर मंगलवार को अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया. सीईओ शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई कानूनन प्रक्रियाओं के तहत की गई है और नगरपालिका प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है.

यह भी पढ़ें: यूडीएच मंत्री खर्रा बोले-आपातकाल में सरकारी जमीन की बंदरबाट से बसी इको सेंसेटिव एरिया में आबादी, बिना एनओसी पट्टे नहीं देंगे

कांग्रेसराज में बने 43 अवैध पट्टे हुए थे खारिज: तत्कालीन पालिकाध्यक्ष प्रेम बाई गुर्जर का कार्यकाल पहले भी विवादों में रहा है. कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई जांच में नगर पालिका द्वारा जारी लगभग 43 पट्टे अवैध पाए गए थे, जिन्हें डीएलबी ने खारिज कर दिया था. इन अवैध पट्टों पर किए गए निर्माण को तोड़ने के आदेश भी जारी हुए थे, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

मामला अदालत में विचाराधीन, कार्रवाई गलत: नैनवा की पूर्व चेयरमैन प्रेम बाई गुर्जर के पुत्र राजकुमार गुर्जर का कहना था कि नगरपालिका की कार्रवाई गलत है. वर्तमान में मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. बिना न्यायालय के कोई निर्णय के ही कार्रवाई कर सरकार सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर रही है. उन्होंने बताया कि जिस भूमि पर अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है. इसका कब्जा पिछले 45 वर्षों से हमारे पास है. उसके पीछे 11 बीघा भूमि हमारी खातेदारी की है. यह खेत में जाने का रास्ता था, लेकिन नगर पालिका ने राजनीतिक दबाव में हमारी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया.

FORMER MUNICIPALITY PRESIDENT
NAINWA MUNICIPALITY
ILLEGAL LEASES CANCELLED
ENCROACHMENT DEMOLISHED

