नूंह में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन, तावडू में 4 दुकानें सील, 130 दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी
नूंह में तावडू नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सील किया.
Published : January 9, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : January 9, 2026 at 4:37 PM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह में तावड़ू नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में है. प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह चार दुकानों को सील कर दिया है. ये दुकानें रेवाड़ी रोड पर पटौदी चौक के पास स्थित है. प्रशासन ने पहले अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर 4-5 हजार रुपये चालान भी काटा था. साथ ही प्रशासन ने दुकानदारों को तीन दिन का समय दिया था. लेकिन दुकानदारों ने चालान राशि जमा नहीं करवाई. जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. इसके साथ-साथ 130 दुकानों को और अतिक्रमण के लिए चिन्हित किया गया है. इन पर भी प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है.
"दुकानों को किया गया सील": तावडू एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने बताया कि "5 जनवरी को नगर पालिका ने अतिक्रमण करने वाले करीब 34 दुकानदारों को चिन्हित किया था. इनमें से 30 ने निर्धारित समय में 5 हजार रुपये जुर्माना जमा कर दिया था. जबकि चार दुकानदारों ने आदेशों की पालना नहीं की, जिनकी दुकानों को शुक्रवार की सुबह सील करने की कार्रवाई की गई. जिन 130 दुकानों को अतिक्रमण करने के लिए चिन्हित किया गया है, इन पर भी 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. यदि जुर्माना नहीं दिया तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई जारी रहेगी".
"अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई": इसके अलावा, एसडीएम ने बताया कि "दुकानों को डिसेबल करने की प्रक्रिया के तहत उनसे शपथ ली जाएगी कि वह दोबारा उल्लंघन न करें. यदि उल्लंघन किया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ-साथ जल्द ही इसी हफ्ते में मुख्य बाजार में भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी". बता दें कि एसडीएम जितेंद्र कुमार गर्ग के सख्त निर्देशों पर इस बार अतिक्रमण पर कोई समझौता नहीं किया गया. आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
ये भी पढ़ें: नूंह में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, गृह रक्षक और बिचौलिया रिश्वत लेते गिरफ्तार
ये भी पढ़ें: PNB के बाहर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से 1 लाख रुपये छीनकर भागे बदमाश, बैंक के CCTV बंद मिले