नूंह में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन, तावडू में 4 दुकानें सील, 130 दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी

नूंह: हरियाणा के नूंह में तावड़ू नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में है. प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह चार दुकानों को सील कर दिया है. ये दुकानें रेवाड़ी रोड पर पटौदी चौक के पास स्थित है. प्रशासन ने पहले अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर 4-5 हजार रुपये चालान भी काटा था. साथ ही प्रशासन ने दुकानदारों को तीन दिन का समय दिया था. लेकिन दुकानदारों ने चालान राशि जमा नहीं करवाई. जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. इसके साथ-साथ 130 दुकानों को और अतिक्रमण के लिए चिन्हित किया गया है. इन पर भी प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है.

"दुकानों को किया गया सील": तावडू एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने बताया कि "5 जनवरी को नगर पालिका ने अतिक्रमण करने वाले करीब 34 दुकानदारों को चिन्हित किया था. इनमें से 30 ने निर्धारित समय में 5 हजार रुपये जुर्माना जमा कर दिया था. जबकि चार दुकानदारों ने आदेशों की पालना नहीं की, जिनकी दुकानों को शुक्रवार की सुबह सील करने की कार्रवाई की गई. जिन 130 दुकानों को अतिक्रमण करने के लिए चिन्हित किया गया है, इन पर भी 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. यदि जुर्माना नहीं दिया तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई जारी रहेगी".