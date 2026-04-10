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सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी, पुराने नक्शे के हिसाब से होगी कार्रवाई

बालोद शहर के सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी शुरु हो चुकी है.प्रशासन की पहले से अब अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है.

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सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 10, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
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बालोद : 1 जनवरी 2012 को बालोद जिला अस्तित्व में आया. जिला निर्माण के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ी लेकिन अतिक्रमण की वजह से सड़कें लगातार सकरी होती चली गई. बालोद के सदर बाजार इलाके में गाड़ियों के आवाजाही के कारण बड़ा जाम लगता है.प्रशासन ने सदर बाजार को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पहल शुरु की है. प्रशासन अब पुराने नक्शे के आधार पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा.अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए सदर बाजार में नापजोख और मार्किंग शुरु कर दी गई है. आने वाले कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाई शहर के बीचों बीच होगी. इस कार्रवाई के बाद से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों की राह आसान होगी.

सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी

सदर बाजार को अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए बैठकों का दौर शुरु हो चुका है.इसके साथ ही कलेक्टर ने अपनी पूरी टीम के साथ शहर का निरीक्षण किया है.प्रशासनिक कड़ाई के परिणाम स्वरूप अब शहर संवारने लगा है. पहले शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के आसपास अतिक्रमण हटाया गया.इसके बाद बारी मिनी माता चौक से मधुचौक तक की है.


कलेक्टर ने माना तंग हो गया सदर

प्रशासन की इस कार्रवाई पर पूरे शहर की नजर टिकी हुई है. इससे पहले भी कई बार इस तरह के प्रयास किए गए लेकिन रसूख और पहुंच के कारण सदर बाजार अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका.वहीं अतिक्रमण के खिलाफ कुछ व्यापारी न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं.कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने बताया कि बालोद शहर का सदर मार्ग सकरा हो गया है. दो गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती है.

सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जनता से ही मांग आ रही थी कि इसे व्यवस्थित किया जाए. जिसे देखते हुए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और सर्वे के अनुसार जो भी पाया जाएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- दिव्या मिश्रा,कलेक्टर



सड़कों तक निकाले सामान, सायकल रखने तक की जगह नहीं

दुकानदारों को ग्राहकों को व्यवस्था देने का नियम है.लेकिन सदर बाजार में साइकिल रखने तक की जगह नहीं बचती.बड़ी गाड़िया बाजार के अंदर आने पर स्थिति और भी खराब हो जाती है. आलम ये है कि लोग अब इस सदर मार्ग से गुजरने तक से कतराते हैं. प्रशासन ने पहले से 3 दिन का समय दिया गया था लेकिन व्यापारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब प्रशासन जल्द ही एक्शन मोड में आएगा,कई दुकानदार ऐसे हैं जो दुकान का ज्यादातर सामान बाहर निकाल कर रखते हैं और इस क्षेत्र में पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है.



पुराने नक्शे के हिसाब से होगी कार्रवाई

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पुराने नक्शे के हिसाब से इसका नाप किया जा रहा है. कहीं 12 मीटर कहीं 20 तो कहीं 40 मीटर तक भी सड़क चौड़ा है, नया नक्शा इसका नहीं बना है तो जाहिर सी बात है अब कार्रवाई होती है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी.

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