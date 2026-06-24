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Ruckus in Barmer : झोपड़ी बचाने पुलिस से भिड़ी लड़की, घर बचाने को छत पर चढ़ीं बालिकाएं

बाड़मेर में पीला पंजा पहुंचते ही मचा हंगामा... ( ETV Bharat Barmer )