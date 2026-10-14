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कांग्रेस नेता के भाई का अतिक्रमण हटाया, करोड़ों की 14 बीघा जमीन कार्रवाई मुक्त

मौके पर बुलडोजर से की कार्रवाई ( ETV Bharat Kota )

कोटा : भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अमीन पठान के भाई रफीक पठान की ओर से सुल्तानपुर के झोटोली गांव में करीब 14 बीघा पर अतिक्रमण को प्रशासन ने बुधवार को मुक्त करवाया. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली. इसके बाद प्रशासन ने जमीन का सीमाज्ञान करवाया और मौके पर नगरपालिका का बोर्ड लगाकर भूमि पर सरकारी स्वामित्व स्पष्ट किया. नगर पालिका सुल्तानपुर और कोटा ग्रामीण पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की.

नगर पालिका सुल्तानपुर के अधिशासी अधिकारी सुरेश रैगर ने बताया कि नगर पालिका सुल्तानपुर की जाटोली इलाके में तीन खसरों में 2.19 हेक्टेयर (करीब 14 बीघा ) भूमि है. जिस पर लम्बे समय से अतिक्रमण हो रहा था. इस संबंध में नगर पालिका को शिकायत मिली थी. जिसके बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया. इसकी नपाई भी की गई. इसमें यह जमीन नगर पालिका की होना सामने आया. इसके बाद कार्रवाई प्रस्तावित की गई.