कांग्रेस नेता के भाई का अतिक्रमण हटाया, करोड़ों की 14 बीघा जमीन कार्रवाई मुक्त
नगर पालिका अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और जमीन की नपाई की. इसमें यह जमीन नगर पालिका की होना सामने आया.
Published : October 14, 2026 at 1:47 PM IST
कोटा : भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अमीन पठान के भाई रफीक पठान की ओर से सुल्तानपुर के झोटोली गांव में करीब 14 बीघा पर अतिक्रमण को प्रशासन ने बुधवार को मुक्त करवाया. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली. इसके बाद प्रशासन ने जमीन का सीमाज्ञान करवाया और मौके पर नगरपालिका का बोर्ड लगाकर भूमि पर सरकारी स्वामित्व स्पष्ट किया. नगर पालिका सुल्तानपुर और कोटा ग्रामीण पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की.
नगर पालिका सुल्तानपुर के अधिशासी अधिकारी सुरेश रैगर ने बताया कि नगर पालिका सुल्तानपुर की जाटोली इलाके में तीन खसरों में 2.19 हेक्टेयर (करीब 14 बीघा ) भूमि है. जिस पर लम्बे समय से अतिक्रमण हो रहा था. इस संबंध में नगर पालिका को शिकायत मिली थी. जिसके बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया. इसकी नपाई भी की गई. इसमें यह जमीन नगर पालिका की होना सामने आया. इसके बाद कार्रवाई प्रस्तावित की गई.
कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में बुलडोजर और मशीनरी मौके पर लाई गई. कार्रवाई के दौरान नगरपालिका, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची. सुल्तानपुर में करीब तीन साल पहले नगर पालिका बनी थी. इसमें पहली बार चुनाव हुए हैं. यह अतिक्रमण ग्राम पंचायत के समय से लंबे समय से चल रहा था. अब इसे हटा दिया गया है. प्रशासन की संयुक्त टीम ने सिवायचक और वन विभाग की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया.
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अधिशासी अधिकारी के अनुसार रफीक पठान नाम के व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ था और यहां पर खेती की जा रही थी. उसे पहले नोटिस भी जारी किया गया था. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएसपी ओमप्रकाश सहरावग के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा. मौके पर तीन थानों की पुलिस के साथ ग्रामीण पुलिस लाइन का जाप्ता भी मौजूद रहा. वहीं नायब तहसीलदार संदीप मेघवाल को कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया.