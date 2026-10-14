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कांग्रेस नेता के भाई का अतिक्रमण हटाया, करोड़ों की 14 बीघा जमीन कार्रवाई मुक्त

नगर पालिका अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और जमीन की नपाई की. इसमें यह जमीन नगर पालिका की होना सामने आया.

Action taken on-site using a bulldozer
मौके पर बुलडोजर से की कार्रवाई (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
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कोटा : भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अमीन पठान के भाई रफीक पठान की ओर से सुल्तानपुर के झोटोली गांव में करीब 14 बीघा पर अतिक्रमण को प्रशासन ने बुधवार को मुक्त करवाया. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली. इसके बाद प्रशासन ने जमीन का सीमाज्ञान करवाया और मौके पर नगरपालिका का बोर्ड लगाकर भूमि पर सरकारी स्वामित्व स्पष्ट किया. नगर पालिका सुल्तानपुर और कोटा ग्रामीण पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की.

नगर पालिका सुल्तानपुर के अधिशासी अधिकारी सुरेश रैगर ने बताया कि नगर पालिका सुल्तानपुर की जाटोली इलाके में तीन खसरों में 2.19 हेक्टेयर (करीब 14 बीघा ) भूमि है. जिस पर लम्बे समय से अतिक्रमण हो रहा था. इस संबंध में नगर पालिका को शिकायत मिली थी. जिसके बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया. इसकी नपाई भी की गई. इसमें यह जमीन नगर पालिका की होना सामने आया. इसके बाद कार्रवाई प्रस्तावित की गई.

कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में बुलडोजर और मशीनरी मौके पर लाई गई. कार्रवाई के दौरान नगरपालिका, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची. सुल्तानपुर में करीब तीन साल पहले नगर पालिका बनी थी. इसमें पहली बार चुनाव हुए हैं. यह अतिक्रमण ग्राम पंचायत के समय से लंबे समय से चल रहा था. अब इसे हटा दिया गया है. प्रशासन की संयुक्त टीम ने सिवायचक और वन विभाग की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया.

Municipal team carrying out encroachment removal drive
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती पालिका की टीम (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का था आरोप - Amin Pathan in trouble

अधिशासी अधिकारी के अनुसार रफीक पठान नाम के व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ था और यहां पर खेती की जा रही थी. उसे पहले नोटिस भी जारी किया गया था. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएसपी ओमप्रकाश सहरावग के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा. मौके पर तीन थानों की पुलिस के साथ ग्रामीण पुलिस लाइन का जाप्ता भी मौजूद रहा. वहीं नायब तहसीलदार संदीप मेघवाल को कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया.

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RAFIQ PATHAN LAND ENCROACHMENT
ENCROACHMENT OF LAND FREED
14 बीघा जमीन कार्रवाई मुक्त
RAFIQ PATHAN BROTHER OF AMIN PATHAN
ENCROACHMENT BY CONGRESS LEADER

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