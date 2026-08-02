ETV Bharat / state

गाजीपुर सब्जी और फूल मंडी में अतिक्रमण और गंदगी का अंबार: जनता बेहाल, आवारा गायों का भी आतंक

आढ़तियों का आरोप है कि मंडी समिति में कोई चेयरमैन न होने से अधिकारियों की मनमानी चल रही है. अवैध तरीके से इन लोगों से पैसा कमाने के लिए इनको मंडी समिति के द्वारा आढ़तियों के सामने और मुख्य रास्ते पर बैठने की छूट दे रखी है. इनसे हर महीने मंडी के अधिकारी पैसा लेते हैं. इसके अलावा मंडी की जगह में अवैध पार्किंग भी चलाई जा रही है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी और फूलमंडी में अतिक्रमण और गंदगी से आढ़ती, किसान और ग्राहक सभी परेशान हैं. मंडी में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. साथ ही सभी आढ़तियों के सामने रास्तों पर अवैध तरीके से सब्जी विक्रेताओं को बैठाया गया है, जिससे जाम भी लगता है.

आढ़ती सतपाल ने बताया कि मंडी में कई जगह गंदगी के ढेर लगे हैं. डेली सफाई नहीं होती है. आवारा गायों की समस्या भी रहती है. कुछ दिन पहले ही एक गाय ने एक ग्राहक को मार दिया था जिससे उसको काफी चोट लगी थी. हम लोगों ने मुश्किल से उसे बचाया था.

वहीं, सब्जी मंडी के एक अन्य आढ़ती पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या अवैध तरीके से रास्ते में बैठने वाले सब्जी वालों की है. इसके साथ हो गंदगी, अवैध पार्किंग और बारिश में पानी भरने की भी बड़ी समस्या है. इसी तरह फूल मंडी के आढ़ती सुभाष ने बताया कि बारिश के समय यहां बहुत पानी भर जाता है. फूल मंडी में आना मुश्किल हो जाता है. आढ़ती, किसान और ग्राहक सभी को जलभराव से भारी परेशानी होती है.

एक अनय आढ़ती सुभाष सेठी ने बताया कि यह जलभराव, साफ सफाई और अवैध फूल विक्रेता जो बिना लाइसेंस के यहां रास्ते में दुकानें लगा रहे हैं उनसे बड़ी समस्या होती है. उन्होंने बताया कि फूल मंडी की जलभराव की समस्या वर्षों पुरानी है. इसका किसी भी सरकार में समाधान नहीं किया गया है. बारिश वाले दिन धंधे में नुकसान होता है. माल भी खराब होता है और ग्राहक भी बहुत कम आते हैं तो नुकसान होता है. बारिश के दिन खुद भी मंडी नहीं आ पाते हैं.

ये भी पढ़ें: