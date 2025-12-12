जोधपुर : अतिक्रमण हटाने गए तो विरोध में अतिक्रमियों ने फूंकी झोपड़ियां
निगम अधिकारियों को इसका अंदेशा था. ऐसे में फायर बिग्रेड की गाड़ी तैयार थी, जिसने तुरंत आग पर काबू पा लिया.
Published : December 12, 2025 at 3:17 PM IST
जोधपुर: नगर निगम के जोन तीन में पाल रोड पर बालाजी मंदिर के पास शुक्रवार को नगर निगम के अतिक्रमणरोधी दस्ते ने कार्रवाई शुरू की. इसके विरोध में अतिक्रमियों ने अपनी झोपड़ियों में आग लगा दी. निगम को अधिकारियों को इसका पहले से अंदेशा था, ऐसे में फायर बिग्रेड की गाड़ी तैयार थी, जिसने आग पर तुरंत काबू पा लिया. इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमण हटाए, हालांकि विरोध भी होता रहा. निगम को अतिक्रमण हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस जाप्ता तैनात रहा.
अतिक्रमण प्रभारी प्रियंका विश्नोई ने बताया कि अतिक्रमी पाल बालाजी मंदिर के पास आठ से दस बीघा जमीन पर लंबे समय से झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे. इनको हटने को कई बार कहा, लेकिन ये नहीं माने. गुरुवार को निगम ने हटने को लेकर अंतिम चेतावनी दी. शुक्रवार सुबह दस्ता पहुंचा तो किसी ने भी सामान नहीं हटाया. निगम की जेसीबी ने चेतावनी देकर अतिक्रमण हटाना शुरू किया तो अतिक्रमियों ने वहां आग लगा दी. फायर ब्रिगेड ने काबू पाया.
आग से अफरा तफरी: विश्नोई ने बताया कि अतिक्रमी वहां से हटने को तैयार नहीं थे. मंदिर माफी डोली की भूमि पर लंबे समय से रह रहे थे. ऐसे में सुबह दस्ता पहुंचा तो उन्होंने वहां से हटने के बजाय आग लगाकर यह प्रचारित करने का प्रयास किया कि उनका सामान जल गया है. अचानक आग की लपटें उठी तो सड़क पर भीड़ हो गई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पहले से आशंका के चलते निगम दस्ते के फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर काबू पाया.
निगम कर्मियों से भिड़े अतिक्रमी: अतिक्रमणरोधी दस्ता नहीं रुका तो अतिक्रमी निगमकर्मियों से भिड़ने लगे. कार्रवाई बाधित करने का प्रयास करते रहे. इनमें महिलाएं शामिल थे. इस पर पुलिस ने सबको वहां से हटा दिया. करीब दो घंटे की कार्रवाई के बाद जमीन से कब्जे हटा दिए गए.