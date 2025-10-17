ETV Bharat / state

झालरापाटन में अवैध कब्जे हटाने का विरोध, मुआवजे की मांग लेकर टंकी पर जा चढ़े अतिक्रमी

झालरापाटन ग्रोथ सेंटर में अतिक्रमियों ने मांगा मुआवजा. समझाकर टंकी से उतारा.

People who climbed the tank demanded compensation
टंकी पर चढ़े लोगों ने मांगा मुआवजा (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 3:22 PM IST

झालावाड़: जिले के झालरापाटन ग्रोथ सेंटर में अतिक्रमण हटाने से नाराज एक दर्जन से अधिक युवा शुक्रवार को टंकी पर चढ़ गए. ये सभी प्रशासन से अतिक्रमण में हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहे थे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तथा टंकी पर चढ़े लोगों को नीचे उतारने की समझाइश की.

एसडीएम अभिषेक चारण ने बताया कि कुछ लोगों ने रीको की जमीन पर वर्षों से कब्जा कर रखा था और नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया. ऐसे में गुरुवार को तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए. हालांकि कब्जाधारियों को प्रशासन ने अन्यत्र प्लाट आवंटन का विश्वास दिलाया. इसके बावजूद आज अतिक्रमी टंकी पर चढ़ गए और मुआवजे की मांग करने लगे. प्रशासन ने अन्य स्थान पर भूखंड का भरोसा दिया था, ऐसे में प्रदर्शन गैर जायज है. प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग टंकी से उतरे.इस बीच उपखंड अधिकारी चारण और डीएसपी हर्षराज सिंह समेत पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा और समझाइश की.

एसडीएम अभिषेक चारण बोले... (ETV Bharat Jhalawar)

एसडीएम चारण ने कहा कि गुरुवार को 28 परिवारों का अतिक्रमण हटाया था. इसमें 14 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आवास के तहत आशियाना दिया गया. शेष 14 परिवारों को भूखंड के पट्टे शुक्रवार देर शाम तक दे देंगे. रीको को भी इनकी मदद के निर्देश दिए हैं.

