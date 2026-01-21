ETV Bharat / state

रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान: हटाने के तुरंत बाद फिर लौट आते हैं अवैध कब्जाधारी, अब थानों को सौंपी गई जिम्मेदारी

रांची: राजधानी रांची में पिछले दो महीना से युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है. इस दौरान राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के आस पास दर्जनों मकान तोड़े गए और अवैध कब्जा करने वालों को हटाया गया. वहीं प्रमुख सड़कों पर स्थित सरकारी जमीन पर से भी अतिक्रमण हटाया गया. लेकिन राजधानी रांची के कई इलाके दोबारा अतिक्रमण के जद में आने लगे हैं, यह वैसे क्षेत्र हैं जिन्हें हाल में ही अतिक्रमण मुक्त किया गया था.



बैकअप नहीं ले रहा पुलिस और प्रशासन

राजधानी रांची में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को झटका लग रहा है. एक तरफ नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम संयुक्त रूप से दुकानें, ठेले, खोमचे और स्थायी निर्माण हटा रही है. वहीं अभियान के तुरंत बाद उसी जगह पर दोबारा अतिक्रमण हो रहा है. रांची के मोरहाबादी, लालपुर, कोकर, मेन रोड, पहाड़ी मंदिर, बहु बाजार, स्टेशन रोड जैसे इलाकों में अतिक्रमण अभियान चलाकर सड़क को क्लीन कर दिया गया था, लेकिन एक सप्ताह गुजरते ही दोबारा सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया गया है.

अपर नगर प्रशासक और ट्रैफिक एसपी का बयान (ETV Bharat)

संयुक्त अभियान से हटे अतिक्रमण, लेकिन दोबारा हो रहा कब्जा

रांची की सड़कों पर दुकानों, ठेलों, खोमचों के साथ कई स्थानों पर स्थायी निर्माण हो चुके थे जो ट्रैफिक जाम और स्वच्छता की बड़ी बाधा बने हुए थे. नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए जबरदस्त तरीके से संयुक्त अभियान चलाया. कुछ दिनों के लिए सड़क पर से अतिक्रमण हट भी गया, लेकिन अभियान समाप्त होते ही कई जगहों पर वही अतिक्रमण लौट आया.

थाना प्रभारियों को दिया गया टास्क

पूरे मामले पर जब नगर निगम के अधिकारियों को संज्ञान दिलाया तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब अतिक्रमण वाले इलाकों पर नजर रखने के लिए ज्वाइंट टीम गठित की गई है, साथ ही थाना प्रभारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं. शहर के प्रत्येक थाना प्रभारी को नगर निगम के द्वारा पत्र लिखकर अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है. इसके अलावा उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वह उन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग भी करें.