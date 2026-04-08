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अलीगढ़: वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को शरिया कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए, चौधरी इफ्राहीम हुसैन

चौधरी इफ्राहीम हुसैन का फतवा ( Photo Credit; ETV Bharat )