अलीगढ़: वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को शरिया कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए, चौधरी इफ्राहीम हुसैन

अलीगढ़: वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को शरिया कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए, चौधरी इफ्राहीम हुसैन
वक्फ संपत्तियां किसी एक समुदाय की नहीं होतीं, बल्कि इनका असली उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और गरीब वर्ग की मदद करना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 6:08 PM IST
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन, जो मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता उत्तर प्रदेश के शाही चीफ हैं, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक फ़तवा जारी किया है.
फ़तवे में उन्होंने साफ कहा है कि वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों को शरिया कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए. मौलाना ने अपने बयान में कहा, वक्फ संपत्तियां किसी एक समुदाय की नहीं होतीं, बल्कि इनका असली उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और गरीब वर्ग की मदद करना है.
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन संपत्तियों का लाभ सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीब हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए. वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह एक सामाजिक और धार्मिक अपराध भी है. ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन संपत्तियों का सही उपयोग किया जा सके.
मौलाना ने राज्य और केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील की है. एक बयान के द्वारा मौलाना ने, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से मांग की है कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए और इनका उपयोग समाज के कमजोर तबको के हित में किया जाए.
मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश के कई हिस्सों में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद और कानूनी लड़ाइयां सामने आ रही हैं. ऐसे में उनका यह फ़तवा इस मुद्दे को एक नई दिशा दे सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और संबंधित संस्थाएं मिलकर ठोस कदम उठाएं, तो वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन संभव है और इससे बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सकती है.
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