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गाजियाबाद में दो जगह मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग करने वाले चार कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

गाजियाबाद के नंदग्राम और भोजपुर थाना क्षेत्र देर रात मुठभेड़ में चार बदमाशों के पैर में गोली लगी कब्जे से लूट का सामान बरामद

गाजियाबाद में दो जगह मुठभेड़,चार बदमाश गिरफ्तार
गाजियाबाद मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 11:00 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के नंदग्राम और भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से देर रात मुठभेड़ हुई . दोनों घटनाओं में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चार बदमाशों के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने सभी घायलों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है. आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान बरामद हुआ है. नंदग्राम में हुई मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है जबकि भोजपुर थाना क्षेत्र में लूट के दो आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए हैं.

मुखबिर के माध्यम से पुलिस को मिली थी सूचना

18 अगस्त की रात करीब 11 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि पूर्व में घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ आरोपी क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मोरटी चौराहे पर चेकिंग शुरू की. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बाइक रोकने की बजाय भगाने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

गाजियाबाद मुठभेड़ पर पुलिस का बयान (ETV Bharat)

बाइक सवार दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली

पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षक जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं. उनकी पहचान आरिफ और जुबेर के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से दो सोने की टिक्की, दो अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और दोनों पूर्व में लूट और स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल रहे हैं. घायल यूरोपीय को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर की फायरिंग

19 अगस्त को रात थाना भोजपुर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान मोदीनगर की ओर से भोजपुर की तरफ बाइक पर जा रहे दो संदिग्ध दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों ने एक दूसरी सड़क की ओर भागने की कोशिश की. इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई और दोनों खेतों की ओर भागने लगे. पुलिस के मुताबिक, पीछा किये जाने पर आरोपियों ने खुद को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों लोगों के पैर में गोली लगी है. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है.

मामले में पुलिस ने दी पूरी जानकारी

भास्कर वर्मा के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सागर खान और शिवम बताया है. सागर मूल रूप से दिल्ली और शिवम नोएडा का निवासी है. दोनों बदमाशों ने 28 जुलाई को परतापुर से नोएडा जाते वक्त एक व्यक्ति के साथ लूटपाट करने की बात स्वीकार की है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, दो अवैध तमंचे, लूटा गया लैपटॉप और पीड़ित के विभिन दस्तावेज बरामद किए गए हैं.पुलिस द्वारा दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है. नंदग्राम मामले में सहायक पुलिस आयुक्त जियाउद्दीन अहमद और भोजपुर मामले में एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा द्वारा घटनाक्रम की जानकारी दी गई है.

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