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इटावा में छेड़खानी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल; पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस बरामद

आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा : जिले में नाबालिग बालिका से छेड़खानी और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, चार सितंबर को एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन (16) के साथ नईम अली नाम के युवक ने छेड़खानी की. आरोप है कि जब इसका विरोध किया गया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.