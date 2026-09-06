इटावा में छेड़खानी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल; पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस बरामद
एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 10:55 PM IST
इटावा : जिले में नाबालिग बालिका से छेड़खानी और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, चार सितंबर को एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन (16) के साथ नईम अली नाम के युवक ने छेड़खानी की. आरोप है कि जब इसका विरोध किया गया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.
एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थीं. रविवार को बकेवर पुलिस को सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित आरोपी नईम अली ग्राम व्यासपुर शाला के पास खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की.
पुलिस का दावा है कि घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी.
पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, तीन जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद करने का दावा किया है.
मुठभेड़ और अवैध हथियार बरामदगी के संबंध में बकेवर थाने में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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