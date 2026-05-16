मुजफ्फरनगर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग से मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, जानिए कैसे करते थे ठगी
पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 63 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 4:29 PM IST
मुजफ्फरनगर : कोतवाली नगर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से रकम चोरी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को कांबिंग कर गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से 63 एटीएम कार्ड, अवैध तमंचा, नकदी, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने कई जिलों में 35 से 40 वारदातों को अंजाम देने का बात बताई है. यूपी के बगल के पांच-छह राज्यों में इनका जाल फैला हुआ था.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मिश्रा और थाना प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की. एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया, 15 मई को शामली निवासी विनीत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और खाते से 43 हजार 500 रुपये निकाल लिए.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. शनिवार को पुलिस पानीपत-खटीमा मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन कार सवार तेजी से भागने लगे. पीछा करने पर कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई. इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दो अन्य को घेराबंदी कर दबोच लिया गया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुलशन कुमार निवासी मोहाली, मयंक निवासी चरथावल और जतिन शर्मा निवासी हरियाणा के रूप में हुई है. गुलशन के पैर में गोली लगी है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका गिरोह अलग-अलग शहरों में एटीएम के बाहर घूमकर सीधे-सादे लोगों को निशाना बनाता था. आरोपी पहले लोगों को मदद के बहाने बातों में फंसाते और फिर उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे. बाद में उसी कार्ड से खातों से रकम निकाल ली जाती थी.
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया, बरामद 63 एटीएम कार्ड भी इसी तरह की वारदातों से जुड़े हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और विभिन्न जिलों में हुई घटनाओं की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.
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