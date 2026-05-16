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मुजफ्फरनगर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग से मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, जानिए कैसे करते थे ठगी

पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : कोतवाली नगर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से रकम चोरी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को कांबिंग कर गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से 63 एटीएम कार्ड, अवैध तमंचा, नकदी, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने कई जिलों में 35 से 40 वारदातों को अंजाम देने का बात बताई है. यूपी के बगल के पांच-छह राज्यों में इनका जाल फैला हुआ था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मिश्रा और थाना प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की. एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया, 15 मई को शामली निवासी विनीत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और खाते से 43 हजार 500 रुपये निकाल लिए. आरोपियों का पांच-छह राज्यों में फैला है नेटवर्क. (Video Credit; ETV Bharat)