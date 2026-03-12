ETV Bharat / state

बाइक लूट का मामला, आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, एक बदमाश आया हाथ, तीन फरार

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 1:13 PM IST

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस फायरिंग की है. जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई है. इस दौरान एक बदमाश पुलिस के हाथ आ गया, जबकि तीन अन्य बदमाश भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं.

फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बीते मंगलवार शाम को लामाखेड़ा निवासी अरुण सिंह राणा बाइक से पेट्रोल पंप की ओर जा रहे थे. तभी भरौनी मार्ग पर गुरमीत सिंह और उसके एक साथी ने तलवार दिखाकर अरुण सिंह राणा को रोक लिया. आरोप है कि दोनों ने अरुण सिंह राणा को जान से मारने की धमकी दी और उसकी बाइक भी लूट ली.

अरुण सिंह राणा ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. वारदात की जानकारी मिलते ही एसआई ललित चौधरी, एएसआई राकेश रौंकली समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पीड़ित ने बदमाशों के भरौनी गांव की ओर भागने की जानकारी दी.

पुलिस टीम जब आरोपी गुरमीत सिंह के घर पहुंची तो आंगन में दो बाइक खड़ी मिलीं और वहां गुरमीत सिंह, उसका भाई मक्खन सिंह, पिता मोहन सिंह और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए तलवार और तमंचे से हमला कर दिया.

इसी दौरान गुरमीत सिंह ने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया, जो मिस हो गया. जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए दो राउंड फायर किया. इस दौरान चारों आरोपी खेतों की ओर भाग गए, हालांकि पुलिस ने खेत में छिपे गुरमीत सिंह के पिता मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने लूटी गई बाइक भी बरामद कर ली है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग अभियान चला रही है. पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस धौनी के अनुसार पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार अभियान चला रही है.

आरोपी गुरमीत का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. आरोपी पर वन तस्करी के चार मुकदमे दर्ज है. गिरफ्तार आरोपी मोहन से पूछताछ पर पता चला कि बाइक लूटकांड में शामिल तीन लोगों में गुरमीत सिंह और मक्खन सिंह के अलावा उनका साथी इंद्रजीत उर्फ दिलबाग उर्फ बग्गू निवासी भरौनी भी शामिल है.

