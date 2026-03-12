ETV Bharat / state

बाइक लूट का मामला, आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, एक बदमाश आया हाथ, तीन फरार

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस फायरिंग की है. जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई है. इस दौरान एक बदमाश पुलिस के हाथ आ गया, जबकि तीन अन्य बदमाश भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं.

फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बीते मंगलवार शाम को लामाखेड़ा निवासी अरुण सिंह राणा बाइक से पेट्रोल पंप की ओर जा रहे थे. तभी भरौनी मार्ग पर गुरमीत सिंह और उसके एक साथी ने तलवार दिखाकर अरुण सिंह राणा को रोक लिया. आरोप है कि दोनों ने अरुण सिंह राणा को जान से मारने की धमकी दी और उसकी बाइक भी लूट ली.

अरुण सिंह राणा ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. वारदात की जानकारी मिलते ही एसआई ललित चौधरी, एएसआई राकेश रौंकली समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पीड़ित ने बदमाशों के भरौनी गांव की ओर भागने की जानकारी दी.

पुलिस टीम जब आरोपी गुरमीत सिंह के घर पहुंची तो आंगन में दो बाइक खड़ी मिलीं और वहां गुरमीत सिंह, उसका भाई मक्खन सिंह, पिता मोहन सिंह और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए तलवार और तमंचे से हमला कर दिया.