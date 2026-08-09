शामली में 50 हजार के इनामी बदमाश से मुठभेड़; पैर में गोली लगने से घायल, एक पिस्तौल, चार कारतूस बरामद
एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि धूरी पर शामली जनपद में 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 9:34 PM IST
शामली : जनपद के कांधला थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस की 50 हजार रुपये के ईनामी बदमाश ईनाम उर्फ धूरी के साथ मुठभेड़ हो गई. जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से गैंगस्टर गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस को उसके पास से एक पिस्तौल, चार कारतूस व एक बाइक भी बरामद हुई है.
पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक, जनपद शामली की कांधला थाना क्षेत्र के खंद्रावली गांव के जंगलों में मुठभेड़ हुई है. पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कोई शातिर अपराधी क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है. एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि इस दौरान बिना नंबर प्लेट के गाड़ी बहुत तेज से गुजरी. पुलिस ने रुकने का इशारा किया.
उन्होंने बताया कि इस दौरान बाइक सवार युवक ने पुलिस पर फायर कर दिया. जवाबी फायरिंग में बाइक सवार युवक गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने जब मौके पर जाकर देखा तो आरोपी के पैर में गोली लगी थी. उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि वह कैराना का कुख्यात गैंगस्टर इनाम उर्फ धूरी है.
उन्होंने बताया कि धूरी पर शामली जनपद में 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और हत्या के प्रयास के भी मामले में हैं. उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था. पुलिस ने घायल इनाम उर्फ धूरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.
उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत गत दिसंबर माह में 6 करोड़ रुपये की संपत्ति भी पुलिस प्रशासन ने कुर्क की थी. उन्होंने बताया कि वह मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्यता है और ज्यादातर मुकदमें उसके साथ में ही हैं. एक साथी का कुछ दिन पहले एनकाउंटर किया गया है.
उन्होंने बताया कि इनाम धुरी हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 42 मुकदमों में नामजद है. उसकी करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति आठ माह पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी है. पुलिस-प्रशासन की इस कार्रवाई में उसकी आठ दुकानें, मकान, प्लॉट और पत्नी के बैंक खाते भी शामिल थे.
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