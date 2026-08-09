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शामली में 50 हजार के इनामी बदमाश से मुठभेड़; पैर में गोली लगने से घायल, एक पिस्तौल, चार कारतूस बरामद

शामली में पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )