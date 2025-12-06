बालाघाट में सुरक्षाबलों का तगड़ा नक्सल ऑपरेशन, मुठभेड़ में नक्सलियों की हवा टाइट
मध्यप्रदेश और छतीसगढ़ बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात. ऑपरेशन शुरु होते ही ठिकाना छोड़ जंगल में भागे नक्सली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 3:50 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 3:56 PM IST
बालाघाट: मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ की सीमा पर एक बार फिर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. जिसमें नक्सली अपने ठिकानों को छोड़कर भाग निकले हैं. फिलहाल वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं. लगातार ऑपरेशन जारी है.
बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया "मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर शनिवार दोपहर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है. मुठभेड़ के दौरान नक्सली अपना सामान छोड़कर भागे हैं, लेकिन अभी सुरक्षाबलों ने कार्रवाई जारी रखी है. इस ऑपरेशन के बाद ही सारी जानकारी सामने आएगी."
मुठभेड़ के दौरान अपना सामान छोड़कर भागे नक्सली, सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी
उन्होंने आगे कहा, सुरक्षाबलों के लगातार संयुक्त ऑपरेशन के बाद नक्सलियों की संख्या सिमटकर रह गई है. किसी तरह जवानों से बचकर भागते फिर रहे हैं. चूंकि नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं और बड़ी संख्या में नक्सली सदस्यों ने या तो सरेंडर कर दिया है, या फिर मारे गए हैं. जिसके बाद से नक्सलवाद की रीढ़ अब टूट चुकी है. अब नक्सलवाद का खात्मा भी तय माना जा रहा है. ऐसे में कुछ बचे हुए नक्सली जंगलों में छिपते, भागते नजर आ रहे हैं.
नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी डेडलाइन के बाद संयुक्त कार्रवाई से नक्सलवाद अंतिम कगार पर
जिनसे शासन प्रशासन की तरफ से खुले शब्दों में कहा गया है कि या तो सरकार की नीतियों का लाभ लेते हुए मुख्य धारा में लौट आएं या फिर जवानों की कार्रवाई के लिए तैयार रहें. नक्सल संगठन लगभग बिखरकर रह गया है. बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण के बाद वैसे ही नक्सलियों की कमर टूट गई है. इसके अलावा काफी संख्या में एनकाउंटर ने भी उन्हें नुकसान पहुँचाया है. नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी डेडलाइन के बाद संयुक्त रूप से सघन ऑपरेशन के दबाव की वजह से नक्सलवाद अब अंतिम कगार पर पहुँच चुका है.
- जंगल छोड़कर भाग रहे नक्सली, बालाघाट के ठिकानों से भारी मात्रा में नक्सली डंप बरामद
- हॉक फोर्स के सर्च ऑपरेशन ने पकड़ी रफ्तार, बालाघाट के जंगलों को छोड़ भागे नक्सली
बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा, बचे हुए शेष नक्सलियों से प्रशासन की अपील है कि अब छुपने और भागने से कुछ नहीं होने वाला है. इसलिए सरकार की समर्पण नीति का लाभ लेकर मुख्य धारा में वापस लौटें, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना होगा.