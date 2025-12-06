ETV Bharat / state

बालाघाट में सुरक्षाबलों का तगड़ा नक्सल ऑपरेशन, मुठभेड़ में नक्सलियों की हवा टाइट

बालाघाट: मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ की सीमा पर एक बार फिर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. जिसमें नक्सली अपने ठिकानों को छोड़कर भाग निकले हैं. फिलहाल वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं. लगातार ऑपरेशन जारी है.

बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया "मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर शनिवार दोपहर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है. मुठभेड़ के दौरान नक्सली अपना सामान छोड़कर भागे हैं, लेकिन अभी सुरक्षाबलों ने कार्रवाई जारी रखी है. इस ऑपरेशन के बाद ही सारी जानकारी सामने आएगी."

मुठभेड़ के दौरान अपना सामान छोड़कर भागे नक्सली, सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी

उन्होंने आगे कहा, सुरक्षाबलों के लगातार संयुक्त ऑपरेशन के बाद नक्सलियों की संख्या सिमटकर रह गई है. किसी तरह जवानों से बचकर भागते फिर रहे हैं. चूंकि नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं और बड़ी संख्या में नक्सली सदस्यों ने या तो सरेंडर कर दिया है, या फिर मारे गए हैं. जिसके बाद से नक्सलवाद की रीढ़ अब टूट चुकी है. अब नक्सलवाद का खात्मा भी तय माना जा रहा है. ऐसे में कुछ बचे हुए नक्सली जंगलों में छिपते, भागते नजर आ रहे हैं.