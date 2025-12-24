ETV Bharat / state

धौलपुर में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50 हजार के इनामी को लगी गोली, 5 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बुधवार तड़के साइबर सेल को इनपुट मिला कि 50 हजार का इनामी बदमाश अजीत ठाकुर एवं कल्याण ठाकुर अपनी गैंग के साथ बसई डांग थाना इलाके में सात क्यारी के जंगलों में वारदात के इरादे से घूम रहे हैं.

धौलपुरः जिले के बसई डांग थाना इलाके में सात क्यारी के जंगल में बुधवार को धौलपुर पुलिस और डकैत अजीत ठाकुर गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से 50 हजार का इनामी डकैत अजीत ठाकुर घायल हो गया. पुलिस ने इस कार्रवाई में सहयोगी बदमाश कल्याण ठाकुर, धीरज समेत दो अन्य बदमाशों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.

स्पेशल टीम का गठन कियाः मुखबिर की सूचना के आधार पर स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया. कार्रवाई में डीएसटी टीम को शामिल करके मौके पर भेजा गया. मौके पर पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में गोली लग गई.

5 बदमाशों को किया गिरफ्तारः पुलिस अधीक्षक ने बताया पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश अजीत ठाकुर, कल्याण ठाकुर, धीरज सहित कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. एसपी ने बताया बदमाश अजीत ठाकुर एवं कल्याण ठाकुर पर 50-50 हजार का इनाम घोषित है. बदमाश धीरज 10 हजार का इनामी है. इसके अलावा पुलिस ने दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किए हैं. बदमाश अजीत ठाकुर एवं कल्याण ठाकुर के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे एक दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. एसपी ने बताया कि बदमाशों से पूछताछ के दौरान कई वारदातों का खुलासा हो सकता है. घायल बदमाश अजीत ठाकुर को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया है.