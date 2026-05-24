अलीगढ़ में दो बदमाशों का एनकाउंटर, 50-50 हजार रुपये का था इनाम, सात दिन में 18 महिलाओं से लूटे थे जेवर
मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. एक बदमाश पर 40 तो दूसरे पर 27 मुकदमे दर्ज थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 11:08 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 11:22 PM IST
अलीगढ़ : महिलाओं से कुंडल और जेवर लूट की लगातार हो रही घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना अतरौली, हरदुआगंज, स्वॉट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50-50 हजार रुपये के दो इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. दोनों बदमाशों पर पिछले एक सप्ताह के भीतर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में करीब 18 महिलाओं से तमंचे के बल पर कुंडल और जेवरात लूटने के आरोप थे. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है.
मारे गए बदमाशों की पहचान रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ उर्फ बीन्ना निवासी हापुड़ हाल निवासी मेरठ और मोमीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है. दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. रजा मोहम्मद पर मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, अमरोहा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के करीब 40 मुकदमे दर्ज थे. मोमीन पर भी अलीगढ़, बुलंदशहर और हापुड़ में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में करीब 27 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया, बदमाश ग्रामीण इलाकों में खेतों और पशुओं के चारे वाले स्थानों पर अकेली काम कर रही महिलाओं को निशाना बनाते थे. तमंचा दिखाकर महिलाओं के कानों से कुंडल और अन्य जेवर लूटकर फरार हो जाते थे. लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में दहशत का माहौल था.
17 मई को थाना मड़राक क्षेत्र के गांव भकरौला में पशुओं का चारा काट रही 9 महिलाओं से बदमाशों ने तमंचे के बल पर कुंडल और तोड़ियां लूट ली थीं. इसके बाद 21 मई को अतरौली क्षेत्र के गांव कल्याण नगर, छर्रा क्षेत्र के गांव बाईकला और गोधा क्षेत्र के गांव मैमड़ी में भी महिलाओं से कुंडल लूट की घटनाएं सामने आईं. इन सभी मामलों में संबंधित थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे.
पुलिस उपमहानिरीक्षक ने दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी अतरौली राजीव द्विवेदी के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई थीं. जांच के दौरान पुलिस ने अलीगढ़, बुलंदशहर और आसपास के जिलों से सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और डिकॉय टीमों की मदद से बदमाशों की पहचान की गई.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया, रविवार सुबह खैर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस वाहन में टक्कर मारकर फरार हो गए. इसके बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया. इसी बीच रविवार दोपहर करीब 3 बजे थाना अतरौली क्षेत्र में बदमाशों ने फिर एक महिला से असलहा दिखाकर कुंडल लूट की वारदात को अंजाम दिया.
सूचना मिलते ही पहले से सक्रिय पुलिस टीमों ने घेराबंदी शुरू कर दी. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है.
मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक कुंडल, एक अवैध .32 बोर पिस्टल, एक 315 बोर तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस तथा एक काली अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है. एसएसपी नीरज जादौन का कहना है कि दोनों बदमाश बेहद शातिर थे और लगातार थाना क्षेत्र बदल-बदलकर वारदात कर रहे थे. उनकी मौत के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने राहत की सांस ली है. पुलिस अब इनके अन्य साथियों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है.
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