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अलीगढ़ में दो बदमाशों का एनकाउंटर, 50-50 हजार रुपये का था इनाम, सात दिन में 18 महिलाओं से लूटे थे जेवर

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए दो बदमाश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : महिलाओं से कुंडल और जेवर लूट की लगातार हो रही घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना अतरौली, हरदुआगंज, स्वॉट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50-50 हजार रुपये के दो इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. दोनों बदमाशों पर पिछले एक सप्ताह के भीतर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में करीब 18 महिलाओं से तमंचे के बल पर कुंडल और जेवरात लूटने के आरोप थे. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है. मारे गए बदमाशों की पहचान रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ उर्फ बीन्ना निवासी हापुड़ हाल निवासी मेरठ और मोमीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है. दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. रजा मोहम्मद पर मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, अमरोहा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के करीब 40 मुकदमे दर्ज थे. मोमीन पर भी अलीगढ़, बुलंदशहर और हापुड़ में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में करीब 27 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं. बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग. (Video Credit; ETV Bharat) एसएसपी नीरज जादौन ने बताया, बदमाश ग्रामीण इलाकों में खेतों और पशुओं के चारे वाले स्थानों पर अकेली काम कर रही महिलाओं को निशाना बनाते थे. तमंचा दिखाकर महिलाओं के कानों से कुंडल और अन्य जेवर लूटकर फरार हो जाते थे. लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में दहशत का माहौल था. 17 मई को थाना मड़राक क्षेत्र के गांव भकरौला में पशुओं का चारा काट रही 9 महिलाओं से बदमाशों ने तमंचे के बल पर कुंडल और तोड़ियां लूट ली थीं. इसके बाद 21 मई को अतरौली क्षेत्र के गांव कल्याण नगर, छर्रा क्षेत्र के गांव बाईकला और गोधा क्षेत्र के गांव मैमड़ी में भी महिलाओं से कुंडल लूट की घटनाएं सामने आईं. इन सभी मामलों में संबंधित थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे.