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कैथल में बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, चीका में दुकानदार पर की थी फायरिंग

हरियाणा के कैथल में मोबाइल दुकानदार पर फायरिंग करने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है.

Encounter of the criminal who opened fire on a mobile shopkeeper in Cheeka Kaithal
कैथल में बदमाश का एनकाउंटर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 5:05 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 5:18 PM IST

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कैथल : हरियाणा के कैथल के चीका में मोबाइल दुकानदार पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया. वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी से पुलिस की ढांड क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली : आरोपी की पहचान कुरुक्षेत्र के थानेसर निवासी 25 वर्षीय रजत के रूप में हुई है, जिस पर पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. चीका में फायरिंग की घटना के बाद आरोपी रजत फरार हो गया था. वहीं दूसरा आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है. इस संबंध में एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी ढांड क्षेत्र में मौजूद है और दोबारा उसी दुकानदार को निशाना बनाने की फिराक में है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी बाइक पर सवार होकर भागने लगा. पुलिस ने उसके पीछे वाहन लगाया, तो आरोपी ने नेशनल हाईवे 152डी पुल के नजदीक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस पर करीब चार राउंड गोलियां चलाई गईं. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया और इलाज के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया.

कैथल में बदमाश का एनकाउंटर (Etv Bharat)

अमेरिका में रह रहा सरगना : एसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि ये फायरिंग गैंग के सरगना साहिल भागल के कहने पर की थी, जो वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है. साहिल भागल पर कुरुक्षेत्र में पहले भी कई स्थानों पर फायरिंग कर फिरौती मांगने के आरोप हैं. रजत ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पहले भी उसी दुकानदार पर गोली चलाई थी, क्योंकि दुकानदार ने फिरौती की रकम नहीं दी थी. पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

Last Updated : April 15, 2026 at 5:18 PM IST

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