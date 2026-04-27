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बुलंदशहर के खुर्जा में तीन दोस्तों के हत्या आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 को गिरफ्तार और 2 को हिरासत में लिया है. मुख्य आरोपी जीतू सैनी अब भी फरार.

बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 4:13 PM IST

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बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी को पहचान मयंक सैनी को रूप में हुई है. बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है. उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है. इसके अलावा, जिस जिम में वारदात को अंजाम दिया गया, उस पर आज बुलडोजर चलाया जाएगा. बता दें कि केक लगाने को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

सीओ शोभित कुमार ने बताया कि मयंक सैनी को रात 3 बजे गिरफ्तार किया गया था. उसने पूछताछ में बताया कि वारदात में इस्तेमाल देसी तमंचे को फ्लाईओवर के नीचे छिपाया है. आज सुबह 5 बजे पुलिस मयंक की निशानदेही पर फ्लाईओवर के नीचे पहुंची. इस दौरान मयंक ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर तमंचा उठा लिया और भागते हुए फायरिंग कर दी.

शोभित कुमार ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में मयंक के बाएं पैर में गोली लगी. वह घायल हो गया. पुलिसवाले उसे कंधों पर टांगकर गाड़ी तक ले गए, फिर अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. मुठभेड़ खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के सुभाष रोड पर हुई.

दरअसल, देर रात आर जे एस फिटनेस जिम में बर्थडे बॉय जीतू सैनी (30) ने भाजपा सभासद के भाई, चचेरे भाई और भतीजे की हत्या कर दी थी. पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 को गिरफ्तार और 2 को हिरासत में लिया है. मुख्य आरोपी जीतू सैनी फरार है.

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